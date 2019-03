Miglior fotocamera compatta | quale comprare

Samsung Galaxy A50 e Redmi Note 7 si aggiornano con Miglioramenti alla fotocamera : Samsung Galaxy A50 e Redmi Note 7 si aggiornano ricevendo entrambi miglioramenti al comparto fotografico. Per il primo è in rollout la versione A505FDDU1ASC1 con patch di sicurezza di marzo, per il secondo la MIUI 10.2.7.0. L'articolo Samsung Galaxy A50 e Redmi Note 7 si aggiornano con miglioramenti alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Confronto fotografico per OnePlus 6 : Migliora con la Google Fotocamera? [TEST] : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato la “riprova” di OnePlus 6 dopo 9 mesi dal suo lancio, dimostrandosi ancora validissimo sotto quasi tutti i punti di vista. Uno dei punti però migliorabili è la qualità fotografica: sia chiaro, la fotocamera di OnePlus 6 è soddisfacente, in grado di scattare buone foto in ogni condizione, ma siamo […] L'articolo Confronto fotografico per OnePlus 6: migliora con la Google Fotocamera? [TEST] proviene da ...

Huawei P30 e P30 Pro : display OLED - più RAM e fotocamera Migliorata : Nelle ultime settimane si è molto parlato di Samsung e dell’attesa nuova linea di smartphone Galaxy S10 che vedranno la luce a breve, quasi in concomitanza con il MWC 2019. Ma il produttore sudcoreano non è certo l’unico ad avere in mente novità per i suoi clienti. Huawei non è da meno, soprattutto dopo l’ennesimo risultato positivo raggiunto nel 2018, anno in cui è avvenuto il sorpasso su Apple trasformando il colosso ...

La fotocamera di Samsung Galaxy S10 è stata Migliorata su richiesta di Lee Jane-yong : Le funzioni della fotocamera di Samsung Galaxy S10 sarebbero state migliorate d Samsung su esplicita richiesta di Lee Jae-yong, probabile CEO dopo il padre. L'articolo La fotocamera di Samsung Galaxy S10 è stata migliorata su richiesta di Lee Jane-yong proviene da TuttoAndroid.