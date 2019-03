Messa in sicurezza delle strade | il Ministro Lezzi scrive a Toma | 10 milioni al Molise

Da Volvo un Messaggio forte : limitare la velocità per la sicurezza : Volvo Cars, in quanto leader mondiale nell’ambito della sicurezza automobilistica, manda un segnale forte riguardo ai pericoli dell’eccesso di velocitàe annuncia l’intenzione di limitare la velocità massima delle automobili di sua produzione a 180 km/h a partire dal 2020. La strategia etica della Casa automobilistica, nota come Vision 2020, punta ad azzerare il numero di […] L'articolo Da Volvo un messaggio forte: limitare la velocità per ...

Messa in sicurezza del teatro comunale di Vittoria : Conferenza di servizio a Palazzo Iacono a Vittoria per l'acquisizione dei pareri relativi al progetto di Messa in sicurezza del teatro comunale

Milano - Messa alla gogna da Salvini : "Dovrebbe tenere alla sicurezza e invece scatena gli odiatori contro una donna" : Presa di mira sui social del ministro per la seconda volta, riceve migliaia di insulti a sfondo sessuale, minacce e commenti sull'aspetto estetico. "Mi fa orrore pensare che chi ha un ruolo istituzionale possa usare il potere per mettermi a rischio così"

BCsicilia dona al Comune di Altavilla Milicia il progetto di Messa in sicurezza del medievale ponte S. Michele : BCsicilia ha donato al Comune di Altavilla Milicia il progetto di messa in sicurezza del medievale ponte di S. Michele che versa da tempo in un notevole stato di degrado e presenta una serie di dissesti che ne potrebbero causare il crollo. BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ha organizzato nel corso del tempo, insieme al Comune di Altavilla Milicia, una serie di manifestazione al fine ...

Maltempo Emilia Romagna : 51 milioni per interventi urgenti per la Messa in sicurezza del territorio : Oltre 51 milioni disponibili, quest’anno, per interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, in seguito agli episodi di Maltempo che hanno colpito l’Emilia-Romagna tra il 2017 e il 2018. Di questi, quasi 11 milioni serviranno per continuare i lavori più urgenti nelle zone danneggiate dagli eventi meteo eccezionali verificatisi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018, su tutte le province dell’Emilia-Romagna. Altri 40 ...

Sopralluogo per la Messa in sicurezza del Teatro di Vittoria : Sopralluogo al Teatro Vittoria Colonna a Vittoria chiuso dal 23 novembre scorso per il tetto danneggiato da infiltrazioni d'acqua. Avviato iter lavori

Sicilia : Musumeci - 'ok a Messa in sicurezza costone belvedere Butera' : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Sarà messo in sicurezza il costone che da piazza “Giudice Costa”, il belvedere di Butera, scende fino a lambire la strada provinciale che consente l'accesso al Comune del Nisseno. I lavori di consolidamento, per un importo di circa 550mila euro, sono stati assegnati al

Dalla Regione 7 milioni di euro per la Messa in sicurezza delle dighe : Approvata la delibera. Le piccole dighe della Sardegna saranno messe in sicurezza e gestite dai comuni: sono 7 i milioni di euro del Patto per la Sardegna stanziati a questo scopo Dalla Giunta, con ...

Sondrio : sopralluogo frana Valmasino - presto Messa in sicurezza (2) : (AdnKronos) - "La situazione resta attualmente sotto monitoraggio costante -ha spiegato Foroni- e, in seguito al sopralluogo, Regione Lombardia ha immediatamente deciso di intervenire con 75mila euro per un pronto intervento di disgaggio, che potrebbe venire effettuato già da domani. Successivamente

Sondrio : sopralluogo frana Valmasino - presto Messa in sicurezza : Milano, 5 feb. (AdnKronos) - E' stato effettuato stamattina, da parte dei tecnici della Direzione generale Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, un sopralluogo nel Comune di Valmasino (Sondrio), presso la frazione Cataeggio, interessata ieri, lunedì 4 febbraio, da una frana staccatasi

Nell'Isola quarantatré ponti di nessuno. Incognita sulla Messa in sicurezza - Sardiniapost.it : In Sardegna ci sono quarantatré ponti di nessuno per i quali non si sa chi debba occuparsi delle manutenzioni. Il dato, pubblicato nella rubrica Dataroom del Corriere della Sera , emerge da un ...

Maltempo - Giuseppe Conte annuncia un piano nazionale per la Messa in sicurezza del territorio : Dopo i disagi causati dal Maltempo in tutta Italia, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene annunciando che a febbraio verrà messo in campo un piano per le messa in sicurezza del territorio da parte del governo: "Vogliamo e dobbiamo rendere il nostro territorio più sicuro e protetto”.Continua a leggere

PAPA FRANCESCO PARTE PER GLI EMIRATI ARABI/ Visita storica - Messa davanti a 135mila persone : rischi sicurezza? : PAPA FRANCESCO PARTE per gli EMIRATI ARABI Uniti: il primo Santo Padre in Visita in ARABIa. Dubbi sulla sicurezza, Messa davanti a 135mila persone.

Edificio Ex penicillina : nei giorni scorsi denunciata proprietà per mancata Messa in sicurezza : Roma – La Polizia Locale, Gruppo Tiburtino, scaduti i termini previsti per la messa in sicurezza dell’area da parte dell’ente privato proprietario dell’ ex fabbrica di penicillina di via Tiburtina 1040, aveva già proceduto nei giorni passati a denunciare il responsabile, per inottemperanza a quanto previsto dal provvedimento dell’Amministrazione Capitolina emesso lo scorso novembre. Questa mattina agenti della Polizia ...