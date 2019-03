Mercedes-AMG E 63 - Prime foto dellupgrade dedicato alla berlina sportiva

quattroruote

(Di mercoledì 13 marzo 2019) La-Benz è al lavoro su più fronti per preparare al meglio il futuro e continuare a garantire ai propri clienti differenti tipologie di mobilità, a seconda delle necessità. In primis è impegnata nello sviluppo di tecnologie improntate verso lelettrico come dimostrano, per esempio, il prototipo della prima vettura della Stella che correrà in Formula E e la concept EQV (la prima Mpv nel segmento premium a batteria) esposte in questi giorni al Salone di Ginevra. In contemporanea, grazie al supporto della divisione AMG, continua a pensare anche a progetti che hanno come primo obiettivo il piacere di guida e la sportività. A tal proposito, nelle scorse ore i nostrigrafi sono riusciti a immortalare, per la prima volta, il facelift della-AMG E 63, il cui debutto in società dovrebbe avvenire nel 2020.Dettagli sportivi. Le immagini non lasciano dubbi. Basta ...

