Meraviglie | Alberto Angela conquista i social | ' Sei un faro di cultura'

Mario Tozzi su Rai3 con Sapiens 'Non racconto le Meraviglie come Alberto Angela - parlo di ambiente' : La premessa è chiara: 'Io e Alberto Angela siamo differenti, i linguaggi sono diversi' dice Mario Tozzi . 'Ci stimiamo, per quelle poche volte che ci siamo incontrati. Nel mio nuovo programma, Sapiens ...

Grazie Alberto Angela per le tue “Meraviglie” : La cultura conquista 4 milioni e mezzo di telespettatori. Nella giornata clou per il calcio italiano, che ha visto l’entusiasmante remuntada della Juventus ai danni dell’Atletico, l’altra vittoria schiacciante nella televisione pubblica è di Alberto ...

Ascolti TV 12 marzo 2019 : Alberto Angela conquista tutti con Meraviglie : Ascolti TV martedì 12 marzo 2019, Alberto Angela conquista tutti: Meraviglie – La Penisola di Tesori è stato il programma più visto in prima serata Grande successo di Ascolti ieri sera per Alberto Angela che, con il programma Meraviglie – La Penisola di Tesori, ha conquistato una grande fetta di pubblico durante la prima serata. La trasmissione è stata […] L'articolo Ascolti TV 12 marzo 2019: Alberto Angela conquista tutti con Meraviglie ...

Ascolti tv - Meraviglie di Alberto Angela debutta con 4.5 milioni di telespettatori : Esordio vincente per Meraviglie – La Penisola di Tesori. Il programma di Alberto Angela in onda il 12 marzo su Rai1 ha raccolto davanti al video 4.513.000 telespettatori pari al 19,25% di share. Ascolti tv prime time Secondo posto per Rai2 che con l’ultima puntata de Il Collegio ha ottenuto 2.307.000 telespettatori e il 9,66% di share. Terzo gradino del podio per il film Che bella giornata, in onda su Canale 5, visto da 1.993.000 ...

«Meraviglie» : Alberto Angela - campione di ascolti e di aplomb : Alberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaChi dice che la cultura non può essere «pop» dovrebbe guardare Meraviglie, esempio raffinato di come l’arte e la bellezza possano toccare le corde giuste intercettando una platea varia, che non conti solo eruditi e dottori. Merito di una produzione sempre più legata alla cura per i ...

Replica Meraviglie con Alberto Angela - la prima puntata in streaming su RaiPlay : Dopo lo straordinario successo della prima edizione, da ieri sera è tornato in onda su Rai 1 il programma Meraviglie - La penisola dei tesori condotto da Alberto Angela. Uno dei programmi più amati e apprezzati dal pubblico della rete ammiraglia Rai, che lo scorso anno è riuscito ad appassionare anche una vastissima fetta di pubblico di giovani e giovanissimi, che normalmente non segue programmi di approfondimento culturale come quelli proposti ...

Alberto Angela e le sue Meraviglie 'Vorrei un Alberto tascabile per viaggiare in tutta Italia' : Nessuno aveva il dubbio, ma anche stavolta un programma di Alberto Angela vince la sfida dei social network: #Meraviglie è subito schizzato - prima ancora dell'inizio della puntata - tra i trending ...

Meraviglie - LA PENISOLA DEI TESORI/ Alberto Angela tra bellezze italiane - 12 marzo - : MERAVIGLIE, la PENISOLA dei TESORI: Alberto Angela porta il pubblico di Raiuno a Mantova, Roma e ad Amalfi nella prima puntata del 12 marzo.