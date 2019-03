Megan Fox | post hot per Cristiano Ronaldo | “dietro di me ‘a cucchiaio’ con solo le

sportfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Fox rivolge uno stranohot all’indirizzo di. L’attrice spera di non aver ‘perso la memoria’: la posa hot nella foto Armani è, suo malgrado, un fotomontaggio! Dopo la tripletta di ieri notte allo Stadium,è, ancora una volta più che mai, l’uomo del momento. La notte di ieri, nel quale ha griffato con una tripletta il successo della Juventus sull’Atletico Madrid, i tifosi bianconeri non lo dimenticheranno tanto facilmente. Del resto, quando c’èdi mezzo, è difficile che qualche momento possa essere ‘dimenticato’. Chiedere conferma aFox, la splendida attrice e sex symbol hollywoodiana ‘messa in crisi’ dal campione portoghese.Il motivo? La bellasi è interrogata sull’aver perso o meno la memoria, vedendo una sua foto per una campagna ...

stanzaselvaggia : Dylan era il ragazzo dei sogni ed è morto giovanissimo, Brandon era il secchione e non ha combinato nulla, David Si… - jxstak : RT @maurizio_meglio: @RobertoSavino10 Ma quelli che credono nella rimonta hanno problemi mentali? Volete fare 3 goal senza subirne all'atle… - rubylux04 : RT @maurizio_meglio: @RobertoSavino10 Ma quelli che credono nella rimonta hanno problemi mentali? Volete fare 3 goal senza subirne all'atle… -