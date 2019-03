May: nuovo voto su accordo entro marzo

"Potremmo cercare di negoziare undiverso ma la Ue è stata chiara; l'unicopossibile è quello sul tavolo".Così la premier britannica. "La Camera ha già rifiutato l'prosegue la May, questo Parlamento ha escluso una Brexit no deal". Domani il Governo chiederà un rinvio della Brexit ma "un'estensione breve e tecnica sarà possibile solo se sarà raggiunto unil 20". Altrimenti "servirebbe una proroga molto più lunga che ci imporrebbe di partecipare alle elezioni europee di maggio".(Di mercoledì 13 marzo 2019)

