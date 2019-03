Matteo Renzi per rilanciare i comitati civici cala il pezzo da 90 Rosato Fuoco amico su

Matteo Renzi : “Governo non cadrà su Tav - ma dopo le europee aumenterà le tasse e si spaccherà” : Matteo Renzi dà la sua previsione sulla caduta del governo Lega-M5S: "Questo governo non cade sul singolo provvedimento perché pur di mantenere la poltrona staranno insieme su tutto. dopo le elezioni europee dovranno aumentare le tasse e si spaccheranno. Nei prossimi mesi la situazione economica purtroppo peggiorerà"Continua a leggere

Tav - Matteo Renzi : “L’atteggiamento del governo ci fa più male del Bunga Bunga di Berlusconi” : Per il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, "l'atteggiamento del governo ci fa più male a livello internazionale del Bunga Bunga di Berlusconi". Il riferimento è soprattutto alla questione Tav, ma non solo: Renzi critica anche l'incontro di Di Maio con i gilet gialli e la mancata presa di posizione sul Venezuela.Continua a leggere

Matteo Renzi a L'aria che tira attacca Matteo Salvini : "Vediamo chi si brucia prima" : "Io sono stato presidente per tre anni, Matteo Salvini vediamo. In un anno non ha risolto nessun problema". Matteo Renzi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, attacca il ministro dell'Interno: "Vediamo chi si brucia prima". L'ex premier del Pd aggiunge che "l'atteggiamento del governo s

Matteo Renzi : 'La vicenda Tav? Incredibile presa in giro' : Dopo essere stato ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", Matteo Renzi è tornato in Rai non solo per promuovere il suo nuovo libro, "Un'altra strada" (edito da Marsilio), ma anche per parlare, ancora una volta, della situazione politica italiana. L'ex premier, intervistato questo pomeriggio da Lucia Annunziata nel programma di Rai 3, "Mezz'ora in più", si è scagliato contro il Governo Lega-Movimento 5 Stelle su una delle questioni più calde ...

Matteo Renzi a Mezz'ora in più : 'Sulla Tav solo fuffa - un'incredibile presa in giro' : Sull'economia Salvini salterà in aria". In queste settimane, Renzi è in giro per la presentazione del suo libro, con grandi presenze di pubblico. "C'è gente che ti ama e che ti odia. Nell'ultimo ...

Matteo Renzi a Mezz'ora in più : "Sulla Tav solo fuffa - un'incredibile presa in giro" : "È solo fuffa, in Amici Miei si sarebbe definita una supercazzola, un'incredibile presa in giro. Prendono un piccolo parere giuridico per portare avanti il Governo, ma nel frattempo va indietro l'Italia". A dirlo è Matteo Renzi, intervistato a Mezz'ora in più, su Raitre, commentando la strategia del Governo sulla Torino-Lione. "Bisogna dire sì alle infrastrutture" aggiunge il senatore Pd, "il collegamento Torino-Lione ...

In 400 per Matteo Renzi a Civitanova : «Salvini? Una Chiara Ferragni mancata» : E allora oggi voglio affrontare la politica così, senza alimentare divisioni e polemiche, salire sui pedali, dare la borraccia o prenderla, affinchè ciascuno di noi possa dare il meglio fino alla ...

Matteo Renzi - Pietro Senaldi e i quattro sospetti sui giudici e le indagini ai genitori dell'ex premier : Il Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari per il padre e la madre di Matteo Renzi e chi ci capisce qualcosa è bravo. Tre settimane fa i genitori dell' ex premier, caso unico nella storia d' Italia, erano stati costretti in casa e giusto la settimana scorsa il giudice per le indagi

Matteo Renzi : “Annullata decisione assurda su miei genitori - giorni più brutti per famiglia” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, gioisce per la decisione del Tribunale del Riesame di annullare gli arresti domiciliari per i suoi genitori: "I miei genitori sono tornati in libertà. Il Tribunale del Riesame infatti ha annullato la decisione del gip, decisione che era parsa a molti, dal primo momento, abnorme e assurda".Continua a leggere

I genitori di Matteo Renzi tornano in libertà : I genitori di Matteo Renzi tornano in libertà. Il tribunale del Riesame di Firenze ha accolto la richiesta della difesa revocando gli arresti domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli. I genitori dell’ex premier erano stati raggiunti dalla misura restrittiva il 18 febbraio scorso nell’ambito di un'inchiesta per le ipotesi di reato di bancarotta e false fatturazioni.Nei confronti dei Renzi il Riesame ha disposto anche la misura cautelare ...

Sono stati revocati gli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi : Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi: lo ha deciso il tribunale del riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa. Il tribunale ha comunque disposto l’interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale per otto

Firenze - revocati i domiciliari ai genitori di Matteo Renzi : Il tribunale del Riesame di Firenze ha accolto la richiesta della difesa di Tiziano Renzi e Laura Bovoli e ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i genitori dell'ex premier ...

Matteo Renzi : “Leale con Zingaretti - il mio ‘No’ ha distrutto M5S” (VIDEO) : L’ex leader del Pd Matteo Renzi: “Se avessimo fatto quell’alleanza contro natura, l’effetto sarebbe stato la distruzione del Pd” Matteo Renzi resta nel Pd e promette lealtà al nuovo segretario Nicola Zingaretti. Osserva che “sta iniziando a saturare”, come sa bene “i cicli politici sono sempre più veloci”. Rivendica il merito di aver “distrutto i … Continue reading Matteo Renzi: ...

I genitori di Matteo Renzi tornano in libertà : Il tribunale del riesame di Firenze ha accolto la richiesta della difesa. Così ha revocato la misura degli arresti domiciliari