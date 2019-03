Marco Carta fa emozionare Caterina Balivo | “Penso sempre a…”

La carta segreta dell'Ue è l'ultimo studio che promuove la Tav ed è firmato da Marco Ponti : l'ultimo studio commissionato da Bruxelles su costi e benefici del corridoio ferroviario mediterraneo. Lo abbiamo visto in anteprima e dice che è l'infrastruttura del genere che crea piu' posti di ...

Marco Carta : fidanzato - carriera e biografia. Coming out a Domenica Live : Marco Carta: fidanzato, carriera e biografia. Coming out a Domenica Live fidanzato Marco Carta e carriera Marco Carta è un giovane cantante italiano, famoso per aver vinto la settima edizione del talent show Amici, condotto da Maria de Filippi. Domenica 28 ottobre, intervistato da Barbara D’ Urso a Domenica Live, ha fatto una grande confessione in diretta tv: “ Sono gay e sono innamorato”. Chi è Marco Carta e carriera Il ...

Soleil Sorgè Rivela Perchè è Finita con Marco Cartasegna! : Soleil Sorgè è sicuramente un personaggio di spicco nell’attuale edizione dell’Isola Dei Famosi. Ecco qualche notizia sul suo passato amoroso, e sopratutto… Perchè è Finita con Marco Cartasegna! Approdata all’Isola dei Famosi da sole due settimane Soleil Sorgè, fin dal suo arrivo ha scosso non poco gli animi degli isolani, provocando ogni sorta di reazione, e contribuendo ancora di più a creare due gruppi ben distinti di ...

Audio e testo di Io ti riconosco di Marco Carta - nuovo singolo a 10 anni dalla vittoria a Sanremo 2009 : Io ti riconosco di Marco Carta arriva a 10 anni dalla vittoria dell'artista sardo a Sanremo in La forza mia, per cui la data di rilascio del nuovo singolo non è scelta casualmente. Il brano è rilasciato a qualche mese da Una foto di me e di te, a seguito della quale Marco Carta ha anche dichiarato di essere innamorato di un uomo e di esserlo stato anche in passato. La parole di Io ti riconosco sono di Stefano Paviani, Gianluca Florulli e ...

Matteo Renzi querela Marco Travaglio per la sua faccia mostrata sulla carta igienica : Ancora una volta è bagarre legale tra l'ex Presidente del Consiglio ed ex leader del PD, Matteo Renzi, e il giornalista Marco Travaglio che, come è noto ai più, dirige "Il Fatto Quotidiano". Questa volta lo scontro, e quindi il motivo della querela di Renzi, risiede in un'apparizione tv di Travaglio avvenuta il 12 febbraio scorso, precisamente sull'emittente LA 7. Il direttore si trovava ospite della trasmissione Tagadà, e le telecamere hanno ...

E ora Matteo Renzi querela pure la satira (e Marco Travaglio). Denuncia per un rotolo di carta igienica con la sua faccia : Matteo Renzi querela ancora una volta Marco Travaglio. Durante la presentazione del suo nuovo libro a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, l’ex premier ha annunciato infatti di voler querelare il direttore del Fatto Quotidiano per il rotolo di carta igienica con stampata sopra la sua faccia che si è visto appoggiato sul ripiano di una libreria alle spalle di Travaglio durante il suo l’intervento nell’ultima puntata di ...

In arrivo il nuovo singolo di Marco Carta - fuori Io ti riconosco dopo Una foto di me e di te : Io ti riconosco è il nuovo singolo di Marco Carta. L'artista sardo è tornato sui suoi social con una nuova notizia che ha interessato i fan, da mesi in attesa di novità che riguardano i suoi progetti discografici. Il ritorno è atteso per il 22 febbraio, data scelta per il rilascio del nuovo singolo Io ti riconosco che seguirà Una foto di me e di te, che ha annunciato a seguito del coming out fatto a Domenica Live al cospetto di Barbara ...

La7 - Marco Travaglio espone la carta igienica con la faccia di Renzi. «Attenzione - puzza di m…» : Marco Travaglio Un rotolo di carta igienica con impressa la faccia di Matteo Renzi. L’irriverente gadget apparso alle spalle di Marco Travaglio durante un collegamento con La7 è diventato un caso politico. Le immagini apparse in tv hanno infatti suscitato l’ira degli esponenti Pd, che si sono scagliati contro il giornalista. Mentre era collegato con Tagadà, la trasmissione pomeridiana di La7, Travaglio si è mostrato con ...

