Mara Carfagna | figli | età e marito La carriera politica

termometropolitico

(Di mercoledì 13 marzo 2019), età e. LaChi èe biografia Eletta a Marzo 2018, vicepresidente della camera,nasce il 18 dicembre 1975 a Salerno.italiana,(all’ anagrafe Maria Rosaria), è sempre stata una donna intraprendente. La suanon è iniziata dalla. Conosciamo un po’ meglio lae la vita privata della: vita privata Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale,non ha sempre vissuto momenti felici. Molto legata alla famiglia, laha un fratello, di nome Gian Rocco. In amore, purtroppo, non è andato tutto rose e fiori: convolò a nozze con il costruttore romano Marco Mezzaroma il 25 giugno 2011 nel Castello di Torre in Pietra, a Fiumicino. Il matrimonio non è andato a buon fine e, infatti, nell’ anno successivo i due si separano.«Ora ...

valeriafedeli : Si allarga il fronte per il ritiro #ddlPillon @mara_carfagna avanti tutte insieme @ValeriaValente_ @paola_demicheli… - nicoleboldrini : RT @no_ddl_pillon: Scacco matto per il #ddlPillon. Su @_DAGOSPIA_ tutti i retroscena del disegno di legge più torbido della storia con tant… - carlogoretti65 : @mara_carfagna Se la voce però deve essere quella di Felpino lasciamo stare -