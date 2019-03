Manuel Bortuzzo | Se incontrassi chi mi ha sparato | riderei

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) "Dove mi vedo tra 10 anni? Spero in piedi". Così, il 19enne nuotatore veneto rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito nella notte tra il 2 e 3 febbraio alla periferia sud di Roma, nel giorno del ritorno al Centro federale della Fin di Ostia."Incontrare chi mi ha? Non cambierebbe nulla, ma se me lo trovassi davanti mi metterei a ridere perché non ha senso quello che hanno fatto. Non si tratta di perdonarli o meno" aggiunge l'atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. L'atleta veneto parla anche di Roma: "Mi ha tolto tanto ma mi darà anche tanto, sto bene qui e vorrei comprarci casa".

