Manuel Bortuzzo | «Se incontrassi chi mi ha sparato riderei Tra 10 anni? Mi vedo in piedi»

Nuoto - Manuel Bortuzzo : “Come mi vedo tra 10 anni? In piedi. Riderei se incontrassi chi mi ha sparato” : Manuel Bortuzzo oggi è tornato al Centro Federale della Fin a Ostia e ha parlato nel corso di una conferenza stampa. Il nuotatore, rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere rimasto vittima di una sparatoria, si è contraddistinto per la sua proverbiale verve: “Come mi vedo fra 10 anni? Spero in piedi. Per guardare avanti non bisogna guardare indietro, la mia vita è sempre la stessa. C’e’ un problema logistico ma sono ...

La fiducia di Manuel Bortuzzo 'Il mio obiettivo sono le Olimpiadi' : OSTIA - Per la prima volta dopo l'aggressione del 2 febbraio, Manuel Bortuzzo è tornato a Ostia, nel Centro federale del nuoto nel quale si allenava e dove stava costruendo la sua carriera sportiva. A ...

Manuel Bortuzzo - parla il nuotatore ferito : “I miei aggressori? Se li incontrassi mi metterei a ridere” : “Incontrare chi mi ha sparato? Non cambierebbe nulla, ma se me li trovassi davanti mi metterei a ridere. Non ha senso quello che hanno fatto”. A dirlo è Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore veneto rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso alla periferia sud di Roma. I due aggressori, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, sono in carcere per tentato omicidio. L'articolo ...

Manuel Bortuzzo ad Ostia : 'Il mio obiettivo sono le Olimpiadi' : ROMA - 'Tra dieci anni mi sa che mi vedrò ancora in tv, per un motivo o per l'altro. Ma spero in piedi' . Lo ha dichiarato Manuel Bortuzzo , nuotatore ferito nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ...

Il coraggio del campione - Manuel Bortuzzo punta alle Olimpiadi : “ecco quale era il terrore più grande” : Manuel Bortuzzo non vuole rinunciare alle Olimpiadi: la giovane promessa azzurra tra ammissioni e coraggio “Il mio obiettivo era quello di partecipare alle Olimpiadi e non è cambiato: se tutto andrà bene ci andrò“. Lo dice Manuel Bortuzzo nel giorno del suo ritorno al centro federale di Ostia, il primo fuori dalla Fondazione Santa Lucia dove sta facendo la riabilitazione. “Se c’è la speranza di andare ai Giochi? ...

Bebe Vio incoraggia Manuel Bortuzzo : “lo incontrerò presto - ecco cosa è importante fare” : Bebe Vio al fianco di Manuel Bortuzzo: presto l’incontro tra la campionessa paralimpica di scherma e il giovane talento azzurro di nuoto Un terribile errore, uno scambio di persona, costato l’uso delle gambe. Manuel Bortuzzo è sopravvissuto alla sparatoria di ormai oltre un mese fa a Roma, ma a causa di una lesione al midollo non potrà far più uso delle sue gambe. Il giovane talento azzurro ha subito mostrato tanto coraggio e ...

Manuel Bortuzzo - visita a sorpresa di Lele Spedicato : Manuel Bortuzzo, visita a sorpresa di Lele Spedicato Il chitarrista dei Negramaro, colpito da un'emorragia cerebrale a settembre, è andato a trovare il nuotatore che ha perso l'uso delle gambe dopo essere stato ferito da un colpo di pistola. Il musicista sui social: "È scritto nei tuoi occhi, andrà tutto ...

Lele Spedicato in visita da Manuel Bortuzzo : 'I leoni si associano' : Manuel, dopo l'infame attentato di due balordi con la pistola, ha reagito proprio come lo sport insegna. Forza, determinazione e coraggio. In vasca per Manuel Bortuzzo. Intanto oggi allo Stadio del ...

Lele Spedicato e Manuel Bortuzzo si incontrano in ospedale - l’abbraccio tra due sopravvissuti (foto) : Lele Spedicato e Manuel Bortuzzo si sono incontrati in ospedale a Roma, alla Fondazione Santa Lucia dove il 19enne nuotatore veneto è in cura e sta affrontando la sua riabilitazione dopo essere stato gravemente ferito da colpi d'arma da fuoco lo scorso 3 febbraio ad Acilia. La storia di Manuel Bortuzzo, ragazzo modello e promessa del nuovo italiano, ha scosso profondamente l'opinione pubblica per la sua drammaticità: colpito alla spina ...