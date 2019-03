Mamma vendeva la figlia di 13 anni a 30 euro per fare sesso con gli anziani | 6 arresti

attualitavip.myblog

(Di mercoledì 13 marzo 2019) I carabinieri l’hanno trovata in auto di sera con un 68enne: quell’uomo la stava portando in un ovile percon altri due uomini. A spingere la ragazzina di 13ad avere incontri sessuali con uomini anche, era la sua. Scoperti abusi sessuali su una tredicenne nell’agrigentino. Sei le persone finite in manette, tra cui la madre della giovane vittima. Sono tutti sospettati di aver abusato ripetutamente della ragazzina. In carcere sono finiti cinque uomini tra i 18 e i 68, nell’area tra Menfi e Gibellina, oltre alla madre. Alle prime luci dell’alba, a conclusione di una complessa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, i Carabinieri della Compagnia di Sciacca (Agrigento) hanno eseguito le sei Ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Palermo, nei confronti di cinque uomini ...

