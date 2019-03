Mamma di 34 anni morta quattro ore dopo il parto

Rubano i fiori dalla tomba di un bimbo di 2 anni - la Mamma lascia un biglietto : «Vergogna» : Choc a Vercelli, in Piemonte. Nel cimitero della città sono stati rubati i fiori e una piantina dalla tomba del piccolo Alessandro, un bimbo morto a due anni nello scorso ottobre alla...

Mamma lascia il figlio di 8 anni chiuso in auto per andare dall'amica : Ha lasciato il figlio di 8 anni seduto sul sedile posteriore dell'auto, mentre lei, la Mamma 42enne, ha chiuso la macchina a chiave e se n'è andata da un'amica....

Vercelli - rubati i fiori sulla tomba di Alessandro - morto a 2 anni. La Mamma : “Vergogna” : L'appello di Melissa Paganella e di suo marito Stefano Aleo, i genitori del piccolo Alessandro, morto lo scorso ottobre a 2 anni a causa di una grave malattia. Qualcuno ha rubato dalla sua tomba nel cimitero Biliemme di Vercelli dei fiori che aveva sistemato la sorellina del bimbo. "Come ci si sente a rubare i fiori a un bambino morto a due anni? E se fosse capitato a tuo figlio?".Continua a leggere

Vaccini - bimba di tre anni respinta da una materna a Roma : la protesta della Mamma : "Mia figlia non ha nessuna vaccinazione ma io non sono una no vax tanto che avevo contattato la Asl per chiedere di valutare...

Mamma vendeva la figlia di 13 anni a 30 euro per fare sesso con gli anziani : 6 arresti nell'agrigentino : Una ragazzina di 13 anni sarebbe stata costretta a prostituirsi sotto minaccia di morte: sei arresti nell'agrigentino, tra cui la madre della bambina. L'indagine, coordinata dalla procura di Palermo, è stata portata avanti dai carabinieri di sciacca che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip nei confronti di cinque uomini ed una donna, tra la cittadina agrigentina di Menfi e quella trapanese di ...

Agrigento. Fa prostituire in un ovile la figlia di 13 anni : Mamma arrestata insieme a 5 persone : Cinque uomini e una donna sono stati arrestati dai carabinieri di Sciacca, su ordinanza del tribunale di Palermo. L'accusa per loro è di induzione alla prostituzione minorile, sfruttamento e violenza con minorenne. Al momento degli abusi la vittima aveva 13 anni. --Gli indagati, residenti tra Menfi e Gibellina, sono finiti al centro dell'attenzione dei militari dell'Arma a dicembre 2017, durante un controllo notturno sulla statale 624, ...

Avellino - Mamma trova morta nel letto sua figlia di 20 anni : mistero sulla causa : La sua mamma era andata a svegliarla, invece, ha dovuto fare la tragica scoperta della morte della sua figlia. La giovane Cinzia Sossio, di appena venti anni, si è spenta nei giorni scorsi nella provincia di Avellino, precisamente in contrada di San Rocco di Santa Lucia di Serino, in Irpinia, per cause che ancora non sono state chiarite. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, è stata rinvenuta nella mattinata di domenica ...

Udine - esplosione violenta in una palazzina : feriti Mamma - papà e figlio di 6 anni : esplosione a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine: forse una fuga di gas ha causato lo scoppio, che ha sventrato due appartamenti in via Chiozza. Tre le persone rimaste ferite gravemente, si tratta di un'intera famiglia composta da madre, padre e figlio di 6 anni. In corso le indagini.Continua a leggere

Cinzia Sosso suicida a 20 anni - trovata morta a letto dalla Mamma. In una lettera spiega perché si è tolta la vita : Cinzia Sossio è stata trovata morta nel suo letto dalla madre ieri mattina e ha lasciato una lettera in cui spiega il motivo per cui ha deciso di togliersi la vita. Sul...

Le lacrime della Mamma di Fortuna - ammazzata dal marito : 'Segregata da due anni - a noi i bimbi' : 'Rivoglio Fortuna con me, almeno da morta'. Patrizia piange e cerca di raccogliere le forze quando parla della figlia, uccisa e strappata alla vita dal marito. Con lei c'è Salvatore, il papà della ...

Mamma mia - ha la sindrome di down! Bimbo di 4 anni insultato da un’anziana sul bus : Angie Theakston, 43 anni, di Beverley, nella contea dello Yorkshire, ha raccontato al Sun che a suo figlio Joey è stato detto di "stare zitto" da una donna anziana. Quando la donna si è girata verso il piccolo, ha poi esclamato: "Ah, ah la sindrome di Down? Mamma mia, non potrei sopportarlo ", lasciando la madre inorridita. “Era tanto eccitato per il suo viaggio sul bus e non vedeva l'ora di entrare” ricorda Angie. Tuttavia la passeggera, ...