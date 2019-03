Maltempo | SOS grandine nei campi dopo la finta primavera

Maltempo in Puglia - vento a 40 nodi : sospeso il traffico nel porto di Bari. Bloccati due traghetti : Allerta arancione della protezione civile: forti venti di burrasca e dei temporali interessano la parte settentrionale della regione e si intensificheranno scendendo verso sud

Nanga Parbat - nessuna traccia di Daniele Nardi : ricerche sospese per Maltempo : ... { googletag.display, 'div-gpt-ad-1518195524847-0',; },; Sono giorni complicatissimi per le famiglie dei due alpinisti dispersi dal 25 febbraio sul Nanga Parbat , la nona montagna più alta del mondo: ...

Maltempo - disperso in Sicilia : sospese le ricerche sistematiche : Sono state sospese le ricerche sistematiche in mare di Enrico Cordella, di 22 anni, uno dei tre giovani trascinati in mare il 24 febbraio scorso da un’onda anomala mentre erano su una Fiat Panda sul molo del porticciolo della frazione di Acireale. Sono stati invece recuperati nei giorni scorsi Margherita Quattrocchi, di 22 anni, e Lorenzo D’Agata, di 27, di cui si sono gia’ celebrati i funerali. Il coordinamento delle ricerche ...

Nardi : soccorsi sospesi per Maltempo sul Nanga Parbat : L'ambasciatore italiano in Pakistan lo scrive su twitter: 'Le condizioni meteorologiche di oggi non consentono le operazioni di ricerca e soccorso per Daniele Nardi e Tom Ballard. Domani mattina le ...

Daniele Nardi - ricerche sospese sul Nanga Parbat : «Previsto Maltempo - difficile decollare in elicottero» : Il maltempo sta bloccando le operazioni di soccorso di Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi sul Nanga Parbat da sei giorni. Lo riferisce il capo del clup alpinismo del Pakistan, Karrar Haidri....

Golf : Oman Open sospeso per Maltempo : ROMA, 01 MAR - Il vento forte e una piccola tempesta di sabbia fermano il secondo giro dell'Oman Omen di Golf, torneo dell'European Tour. A Muscat gara rinviata a domattina, con quasi la metà dei ...

Maltempo : mercantile danneggiato fa sosta a Pozzallo : Il mercantile Hoegh London, adibito al trasporto di automobili, battente bandiera norvegese, lunga 228 metri, proveniente da Tangeri e diretta in Turchia, domenica scorsa, a causa del mare in tempesta, ha richiesto assistenza alla Capitaneria per la sosta in rada nel porto di Pozzallo (Ragusa). Ieri una commissione di militari si è recata a bordo, accertando evidenti danni alle auto trasportate e la presenza di una fessura sulla paratia di ...

Maltempo - cade l’albero : “sos monitoraggio del verde” : Il Pd va all’attacco dell’amministrazione M5S di Roma dopo l’episodio del grande pino caduto nel centro cittadino che ha ferito due persone. La consigliera Valeria Baglio sostiene, in riferimento alle recenti dimissioni di Pinuccia Montanari, che “l’attuale vacanza dell’assessore all’ambiente aggrava quindi una situazione gia’ al collasso”. “Monitoraggi parziali, potature e bandi e ...

Maltempo Modica : sospesa raccolta rifiuti porta a porta : A causa degli ingenti danni causati dall'ondata di Maltempo domani, 25 febbraio, sarà sospesa ogni attività di raccolta porta a porta dei rifiuti a Modica. A comunicarlo è l'Assessore all'ecologia, ...

Maltempo - caos trasporti al Centro Sud : 600 tecnici al lavoro - attivati bus sostitutivi : Sono circa 600 i tecnici di Rfi e gli addetti all’assistenza di Trenitalia in campo per le attività di assistenza e ripristino della circolazione ferroviaria in seguito ai pesanti disagi registrati in particolare in Calabria dopo l’incendio nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Ferrovie dello Stato in una nota spiega che la circolazione “sta progressivamente tornando regolare” sulla linea ...

Maltempo - ancora venti forti al Centrosud : 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco in 24 ore| Sos alberi - Roma "chiude" i parchi : Le forti raffiche di vento non mollano il Centrosud: oltre 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco per Maltempo nelle ultime 24 ore.Il numero maggiore di interventi ha interessato Lazio (1.100) e Campania (1.000).

Maltempo Campania : albero si abbatte su auto in sosta a Napoli : Un albero si è abbattuto su un’ auto in sosta, a causa del forte vento, in via Bernini, nel quartiere Vomero, a Napoli. L’ auto in sosta è rimasta danneggiata. Non ci sono feriti. L'articolo Maltempo Campania: albero si abbatte su auto in sosta a Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.