Mafia | Lo Voi | ' interesse prevalente dei boss nel settore appalti'

Mafia : Lo Voi - 'Cosa nostra si accontenta di corrompere piccoli funzionari' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Cosa nostra punta gli occhi sul "settore degli appalti, soprattutto quelli di basso profilo, che quindi non attirano l'attenzione degli investigatori" . "Questo fa sì che invece di andare alla ricerca di grandi collegamenti politici ci si può accontentare di corrompere

Mafia : Lo Voi - 'Lazio meta riciclaggio dei boss' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "La Mafia ha messo gli occhi anche su settori come il turismo e la ristorazione, anche fuori dalla Sicilia, e tra le regioni italiane quella maggiormente interessata da questo tipo di riciclaggio è il Lazio". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi

Mafia : Lo Voi - 'giochi on line nuovo settore di interesse per Cosa nostra' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Un nuovo settore di particolare interesse per la Mafia è quello dei giochi online, attraverso punti gioco e piattaforme di varia natura. E' un settore enormemente remunerativo e in grande espansione, al punto tale che qualche mafioso di grande calibro sta pensando di

Mafia : Lo Voi - 'Cosa nostra ha bisogno di facce pulite per fare i priori affari' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Cosa nostra ha bisogno di facce pulite, non solo per l'intestazione fittizia dei beni immobili ma anche per le attività commerciali". Ne è convinto il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, che lo ha sottolineato durante la sua audizione davanti alla Commission

Mafia : Lo Voi - 'lotta seria si può fare solo se istituzioni collaborano' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "La vicinanza e la collaborazione tra le istituzioni dello Stato è il primo elemento attraverso il quale possiamo svolgere una lotta seria contro Cosa nostra". Con queste parole il procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi ha iniziato la sua audizione a Palazzo San Macu

Mafia : Lo Voi - 'registriamo incremento traffico di droga di Cosa Nostra' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Cosa nostra è tornata al traffico di droga. A confermarlo è il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, durante l'audizione davanti alla Commissione nazionale antiMafia. "Registriamo un significativo incremento di operatività nel campo dello stupefacente - dice Lo

Mafia : Lo Voi - 'Cosa nostra è rinnovamento e tradizione' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Cosa nostra è rinnovamento ma è anche tradizione, ci sono le nuove leve che a loro volta però ci tengono a fare riferimento al passato". A dirlo è il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi in audizione davanti alla Commissione nazionale antiMafia. E ricorda gli

Mafia : Lo Voi - DDA Palermo tra 2015 e 2018 ha ottenuto dal gip 135 misure cautelari : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Nel periodo tra il 2015 e il 2018 la Procura distrettuale antiMafia di Palermo ha ottenuto dal gip 135 misure cautelari nei confronti di 1.257 indagati. E la stessa Dda ha richiesto il rinvio a giudizio in 191 procedimenti per 1.747 imputati". Sono i dati resi noti da

Mafia : Lo Voi - 'Cosa nostra c'è ma è meno forte di prima' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "La Mafia c'è anche se è meno forte di prima". A dirlo, durante l'audizione in Commissione antiMafia al Parlamento, è il Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi. "Cosa nostra - dice - ha un fattore di rigenerazione. Non è forte come un tempo, non siamo più nel periodo

Mafia : Lo Voi - 'Ruggirello ottenne aiuti dai boss anche su questioni personali' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Non solo sostegni elettorali da Cosa nostra. L'ex deputato regionale siciliano Paolo Ruggirello, arrestato all'alba per associazione mafiosa, "ha ottenuto dall'associazione mafiosa anche aiuti su questioni personali, qualcuna anche di carattere sentimentale, e in cambio

Mafia : Lo Voi - 'presto arresto Messina Denaro? Spero abbiano ragione...' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Mi auguro che abbiano ragione...". Così il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi commenta con i giornalisti quanto detto di recente dal Procuratore nazionale antiMafia Federico Cafiero De Raho secondo cui la primula rossa di Cosa nostra Matteo Messina Denaro pot

Paolo Ruggirello - il gip sul politico Pd arrestato : ‘Piena disponibilità con i clan’. Lo Voi : ‘Era il ponte tra Mafia e istituzioni’ : Una sorta di “braccio politico” attraverso il quale le famiglie mafiose di Trapani raggiungevano “il controllo del voto democratico” e “l’influenza sulla gestione della cosa pubblica”. Il gip di Palermo descrive così Paolo Ruggirello, ex deputato Pd dell’Assemblea regionale siciliana, arrestato insieme ad altre 24 persone tra boss e gregari trapanesi. Perché, ad avviso degli inquirenti, ...