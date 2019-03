Mafia | Lo Voi | ' Cosa nostra c' è ma è meno forte di prima'

liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Lac'è anche se èdi". A dirlo, durante l'audizione in Commissione antial Parlamento, è il Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi. "- dice - ha un fattore di rigenerazione. Non ècome un tempo, non siamo più nel periodo

NicolaMorra63 : #Mafia a #Palermo: 32 arresti. A #PortaNuova si respirerà meglio grazie alla #DDA del Procuratore Lo Voi. Oggi, d… - carlosibilia : 'Il procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, lo ha definito “il ponte tra la mafia e le istituzioni”. Finora… - fattoquotidiano : Paolo Ruggirello, il gip sul politico Pd arrestato: ‘Piena disponibilità con i clan’. Lo Voi: ‘Era il ponte tra maf… -