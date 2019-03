Mafia e politica | dopo l' operazione Scrigno Il documento di Progettiamo Marsala

Mafia e politica a Campobello di Mazara/2 : il ruolo della massoneria : ... grazie all'indispensabile sostegno di un altro 'attore' della scena politica , la massoneria , che LA CASCIA indicava come la chiave di volta per poter guadagnare consensi ed avviare percorsi ...

Operazione 'Scrigno' - Mafia e politica a Trapani e in provincia : L'asticella del malaffare mafioso si alza sempre di più. Il politico, sempre meno vittima, assurge agli onori della cronaca per la voracità di potere. Fame assoluta che lo porta a muoversi in prima persona verso la famiglia mafiosa per garantirsi pacchetti di voti. 'IL 'PONTE' TRA politica E mafia' - Questo è stato ...