Il presidente del Venezuela, Nicolas, ha assicurato che dispone di prove che dimostrano che è stato un cyber attacco partito dagli Stati Uniti che ha causato ilche paralizza il paese da giovedì scorso.ha annunciato la creazione di una commissione d'inchiesta sul caso, con l'assistenza delle Nazioni unite e di paesi come Cina, Russia, Iran e Cuba(Di mercoledì 13 marzo 2019)

Antonio_Tajani : Metà del Venezuela ???? è rimasto per ore senza elettricità, causando un'enorme tragedia umana ed economica. Questo p… - Agenzia_Ansa : Sfida in piazza in #Venezuela con proteste pro e antigovernative. Oltre una decina di morti per il #blackout… - NotizieIN : Maduro: blackout è colpa degli Usa -