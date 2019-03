Lutto per Spal e Bologna | è morto Renato Cipollini

Nanga Parbat - Venerdì Lutto cittadino a Sezze per ricordare Daniele Nardi : Il sindaco Sezze, Sergio Di Raimo, ha proclamato con una ordinanza il lutto cittadino per la giornata di Venerdì in ricorco dell’alpinista Daniele Nardi, originario e residente proprio nel comune lepino. Nelle scuole del comprensorio verra’ ricordata la figura di Nardi e Ballard mentre in paese i cittadini potranno esporre un drappo bianco dalle finestre delle loro abitazioni “a dimostrazione – ha scritto il sindaco ...

La figlia di Luke Perry : «Basta analizzare il mio Lutto - lasciatemi vivere» : Luke PerryLuke PerryLuke PerryLuke PerryLuke PerryLuke PerryMigliaia di nuovi follower, centinaia di commenti da leggere. Sophie Perry, suo malgrado, è finita sotto i riflettori da quando è scomparso suo papà Luke: i fan dell’attore, e non solo, hanno iniziato a monitorare le sue pagine social, in attesa di una foto o anche solo di un ricordo. Qualche utente, però, si è spinto oltre e ha iniziato a spulciare il profilo della ragazza, ...

Bologna - Lutto cittadino per il funerale di Gianlorenzo : “Sotto esame le ruote del carro” : Si sono svolti oggi in forma privata i funerali di Gianlorenzo Manchisi, il bimbo di due anni e mezzo morto dopo essere caduto da un carro durante la sfilata di Carnevale del Martedì Grasso a Bologna, dove è stato dichiarato il lutto cittadino. Intanto continuano le indagini degli inquirenti, che stanno puntando l'attenzione sull'ampiezza dei varchi nella ringhiera del carro e la copertura delle ruote del mezzo.Continua a leggere

Luke Perry - lo sfogo della figlia : “Un processo al mio Lutto : non starò in camera a piangere solo perché lo dice internet” : Sophie, la figlia secondogenita di Luke Perry, l’attore star del telefilm Beverly Hills 90210 stroncato da un ictus il 27 febbraio scorso, ha deciso di rispondere agli attacchi degli haters che in questi giorni si sono scagliati contro di lei per come ha vissuto il lutto. “Mi hanno criticata per il mio linguaggio, il mio guardaroba. È stato un processo al lutto. Da quando mio padre è morto ho ricevuto tanta attenzione online, la ...

Grave Lutto per Joao Mario : l’Inter si stringe al dolore del centrocampista : È morto il papà di Joao Mario, le condoglianze dell’Inter sui social Grave lutto per Joao Mario. Il centrocampista dell’Inter ha perso il padre. Joao Mario Eduardo è morto a Luanda in Angola, come riportato dal quotidiano portoghese ‘Record’. “La famiglia nerazzurra si stringe attorno a Joao Mario per la scomparsa del papà. – si legge sul profiloTwitter dei nerazzurri – Al centrocampista e alla ...

La figlia di Luke Perry contro gli haters : "Un processo al mio Lutto : non starò in camera a piangere solo perché lo dice internet" : La morte di Luke Perry ha scioccato il mondo intero e provocato un'ondata di cordoglio che per giorni ha scosso il web, ma non solo. La tragica e prematura scomparsa dell'attore ha fatto in modo che i riflettori si accendessero sulla famiglia di quest'ultimo, in particolare sui figli: la 18enne Sophie e il 21enne Jack.Purtroppo ai ragazzi non sono giunti soltanto messaggi di vicinanza, come dimostra la reazione della secondogenita dell'attore di ...

La lezione di Jenny Garth sul Lutto per Luke Perry - il dolore non si misura in like : “Non gliene fregava dei social” : Il uso silenzio aveva fatto rumore, così come stanno attirando ulteriori critiche le parole di Jenny Garth sul lutto per Luke Perry: a differenza degli altri membri del cast di Beverly Hills, l'interprete di Kelly non ha condiviso via social un messaggio di cordoglio per la scomparsa prematura dell'attore, morto a 52 anni per un ictus e ora spiega il perché. Attaccata per la mancata partecipazione al coro social sul lutto che ha colpito ...

“Addolorato…”. Aereo caduto in Etiopia - è Lutto per Alberto Angela : C’erano anche 8 passeggeri italiani a bordo del Boeing 737 della Ethiopian Airlines precipitato domenica mattina mentre era appena decollato da Addis Abeba per Nairobi. I loro nomi sono inclusi nella lista dei passeggeri confermata sia dal governo dell’Etiopia che da quello kenyano. Tra le vittime italiane il primo nome è quello dell’assessore regionale ai Beni Culturali della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa. Archeologo di ...

Lutto cittadino a Comiso per la morte di Sebastiano Tusa : Il Sindaco di Comiso proclama il Lutto cittadino per la tragica scomparsa dell’archeologo Sebastiano Tusa e le 156 vittime del disastro aereo di ieri.

Boeing Ethiopian : Lutto nel mondo del volontariato e della cooperazione italiana : C'erano anche 8 passeggeri italiani tra le 157 persone morte che erano a bordo del Boeing 737 MAX 8 di Ethiopian Airlines diretti da Addis Abeba a Nairobi precipitato nella prima mattina di oggi ...

Jed Allan è morto : dopo Luke Perry - altro Lutto per Beverly Hills 90210 : Jed Allan è morto: Beverly Hills 90210 piange un’altra scomparsa dopo quella di Luke Perry. L’attore, patriarca della soap Santa Barbara, aveva 84 anni Jed Allan si è spento ieri sera nella sua casa di Palm Desert, in California. Aveva 84 anni . L’attore americano è stato una delle star più celebri e amate delle soap […] L'articolo Jed Allan è morto: dopo Luke Perry, altro lutto per Beverly Hills 90210 proviene da Gossip ...

Jed Allan è morto : dopo Luke Perry un altro Lutto per i fan di Beverly Hills 9010 - è la maledizione del revival? : Sui social già si grida alla maledizione del revival, fatto sta che dopo la sconvolgente morte di Luke Perry, un altro protagonista di Beverly Hills 90210 ci ha lasciato tutti in lacrime. Jed Allan è morto e per i profani della serie stiamo parlando di Rush Sanders, padre di Steve Sanders nella serie tv cult degli anni ’90. Nonostante la veneranda età di 84 anni, sicuramente si tratta ugualmente di una terribile perdita per il mondo della ...

Virtus Bologna in Lutto per la scomparsa del presidente Alberto Bucci : 'Virtus Pallacanestro Bologna, Fondazione Virtus e tutto il mondo della V nera dicono addio al presidente, Alberto Bucci, che ci ha lasciato stasera dopo essersi battuto per otto lunghi anni, da ...