L' Università Milano-Bicocca partecipa alla Digital Week

QS ranking : le Università di Milano scalano la top ten mondiale : E’ un vero e proprio riscatto per le università italiane. I nostri atenei migliorano le proprie posizioni nelle classifiche mondiali.

L’Università di Milano-Bicocca ospita la senatrice a vita Liliana Segre : La senatrice a vita Liliana Segre ospite d’onore delL’Università di Milano-Bicocca con una lectio magistralis sull’indifferenza. L’occasione è stata offerta dal convegno “Razza e istruzione – Le leggi anti-ebraiche del 1938”, che è stato seguito dall’inaugurazione dell’omonima mostra da parte della senatrice e di Cristina Messa, rettore dell’Ateneo milanese. La mostra fotografica e documentaria sarà aperta al pubblico fino al 15 marzo nella ...

Università : Milano prima in mediazione : ANSA, - Milano, 16 FEB - Primo posto per la Statale, secondo per la Cattolica e terzo per la Bicocca con in più il Premio Next Generation sempre per la Cattolica: sono tutti di Università milanesi gli ...

Inaugurato il 94° Anno Accademico dell'Università degli Studi di Milano : ... ma certo senza rinunciare al polo scientifico da costruire nell'area di Mind, 'che si integrerà in un distretto innovativo che potrà portare prestigio, scienza e lavoro al nostro territorio'. Senza ...

Università : a Milano gara mediazione per preparare studenti a mondo lavoro : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Al via a Milano la settima edizione della 'Competizione italiana di mediazione', organizzata dalla Camera arbitrale di Milano, azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con l'Università Statale di Milano. Oltre 100 gli stu

Università degli Studi di Milano-Bicocca : laurea Honoris causa a Ryohei Kanzaki : L’Università degli Studi di Milano-Bicocca conferirà, giovedì 14 febbraio, ore 11, nell’Aula Magna (edifico U6, piazza dell’AteneoNuovo 1, Milano), la laurea magistrale Honoris causa in Informatica a Ryohei Kanzaki, Direttore del Centro di Ricerca per la Scienza e Tecnologia Avanzate (RCAST) dell’Università di Tokyo e neuro-scienziato noto a livello internazionale per le sue ricerche di frontiera su nuovi modelli di Intelligenza Artificiale, ...

L'Università Milano Bicocca modello di sostenibilità : L'Università di Milano Bicocca conferma la sua vocazione alla sostenibilità , con la pubblicazione del primo report di sostenibilità dell'Ateneo, dopo esser stata recentemente inserita fra le prime ...

Presentazione del primo Report di sostenibilità dell’Università di Milano-Bicocca : Lunedì 28 gennaio si svolgerà l’iniziativa dal titolo “l’Università in cammino verso la sostenibilità” con la Presentazione del primo Report di sostenibilità dell’Università di Milano-Bicocca. L’incontro si terrà alle 14,30 nell’aula “Marco Martini” dell’edificio universitario U6, in piazza dell’Ateneo nuovo, e proseguirà alle 16,30 con un ricordo della professoressa Marina Camatini, docente e ricercatrice che ha investito la sua carriera per la ...

Gabi Lombardo di Eassh in conferenza all'Università Milano-Bicocca : ... prorettore alla Ricerca, Giovanna Iannantuoni, presidente della Scuola di Dottorato, e Luca Mocarelli, presidente della Scuola di Economia e Statistica dell'università di Milano-Bicocca. Al termine ...