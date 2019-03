Londra | taglio dei dazi su importazioni in caso di Brexit senza accordo

Londra annuncia un drastico taglio dei dazi sull'import in caso di No deal : In caso di "no deal", la Gran Bretagna intende ridurre drasticamente i dazi e tariffe all'ingresso del Paese. Come ha reso noto il ministro britannico per il Commercio, George Hollingbery, le tariffe d'importazione saranno tagliati fino all'87%. Solo su prodotti agrari saranno posti dazi limitati, in modo da proteggere i produttori nazionali.Le nuove norme entreranno in vigore la sera del 29 marzo, se non si riuscirà a varare entro quella ...