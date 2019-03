LIVE Parigi-Nizza 2019 | Quarta tappa in DIRETTA | 13 marzo Frazione mossa | big pronti

LIVE Parigi-Nizza 2019 - Terza tappa in DIRETTA : 12 marzo - incognita vento in un tracciato per velocisti : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Terza frazione della Parigi-Nizza 2019, corsa a tappe che si svolge in Francia e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione. Nelle prime due giornate il protagonista indiscusso è stato il vento, che ha movimentato in maniera inaspettata due frazioni teoricamente destinate a concludersi con un arrivo a gruppo compatto. Lo stesso copione potrebbe andare in ...