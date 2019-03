L’Inter può solo vincere contro l’Eintracht | ecco dove vedere il match in Tv

Icardi sulL’Inter : «Per amore si può sopportare di tutto. Ma non deve mai venire a mancare il rispetto» : Icardi affida ancora ai social i suoi pensieri e lo fa con una lunga lettera pubblicata su Instagram. L’attaccante nero-azzurro, dopo i recenti problemi con la società nati dalle affermazioni di Wanda Nara, sua manager e moglie, ha parlato del suo amore per l’Inter. Un amore che lo ha portato a restare sempre al fianco della squadra e a lottare per il bene della squadra. Icardi termina la lettera scrivendo “non so se in questo ...

Ivan Perisic : la svolta del croato può diventare decisiva per L’Inter anche col Rapid : Ivan Perisic, il giocatore che più di ogni altro sembra aver svoltato in questo inizio di febbraio questa sera sarà protagonista in Inter-Rapid Vienna.Il croato dopo la chiusura del mercato ha cambiato marcia, contro la Samp ha messo in campo la sua miglior prestazione stagionale, quasi da «Terribile», e costituisce una delle armi più credibili per l’inseguimento all’Europa League, a partire dalla difesa di oggi del vantaggio costruito a ...

Europa League - adesso si fa sul serio : L’Inter per dimenticare il caso Icardi - Lazio senza paura contro il Siviglia ed il Napoli può ipotecare la qualificazione : Dopo lo spettacolo della Champions League è il momento di scendere in campo per l’Europa League, si giocano i sedicesimi di finale, partite molto importanti per il proseguo della competizione, tre le squadre italiane in campo. Il big match mette di fronte Lazio e Siviglia, le ultime ore sono state di grande tensione con gli scontri tra le due tifoserie, quattro persone sono state accoltellate. La Lazio dovrà fare ancora a meno di ...