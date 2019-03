L’Europa deve avere una strategia comune per affrontare la Cina

Giuseppe Conte deve tirare fuori un’idea che tenga insieme L’Europa. E allontani il sovranismo : Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene a Strasburgo, nell’ambito dei periodici dibattiti sul futuro della Ue che vengono organizzati al Parlamento europeo. Il governo italiano non gode di molte simpatie in Europa e questo di per sé non sarebbe grave. Ma soprattutto si è messo volontariamente in una situazione paradossale, simile a quella che gli spagnoli definiscono “il cane dell’ortolano” che non mangia, cioè non riesce a ...