Le vecchie foto della Sarti arrivate anche a me e lo sciacallaggio a scoppio ritardato

(Di mercoledì 13 marzo 2019) "Molti, troppi giornalisti hanno finito col rappresentare, un po' alla volta, questo mondo nemico che vuole che i suoi personaggi siano come lui crede che siano". Le parole che Pier Paolo Pasolini scriveva all'inizio degli anni '60 descrivono al millimetro quel che sta succedendo da Giulia. Negli ultimi giorni nell'ambiente tutto sommato ristretto che è quello che si muove tra politica e giornalismo stanno circolando un paio diosé dell'onorevole 5 stelle. Un atto di squallido. Sonoa me, condite da messaggi di accompagnamento che non si sforzano nemmeno troppo di nascondere la morbosità di sapere se veramente sono scatti rubati dall'ex fidanzato con il quale sembra aver pastrocchiato sui rimborsi, e con il quale è stato coinvolta in una serie di accuse e contro accuse che mettono a rischio la sua permanenza nel ...

