Le due palle “così” di Simeone? Cristiano Ronaldo ne ha … tre! La “risposta” del

Inter - furia Spalletti : "due punti persi". La corsa Champions ora è più aperta : L'ira funesta di Luciano Spalletti, dopo la fine di Fiorentina-Inter, ha radici visibili, legate all'evidente errore e al momento in cui è arrivato, ma anche più profonde, di classifica. Perché come ...

Napoli-Torino - Ancelotti : '18 palle gol in due gare - inaccettabile non aver mai segnato' : Il copione sempre il solito, fatto cioè di tante occasioni ma senza l'affondo decisivo: " E' mancato solo il gol, proprio come a Firenze " ha esordito Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport nel ...

Pacche sulle spalle e bagarre in Aula - la settimana politica in due minuti : ecco cosa è successo : Prima si parla di Venezuela e compaiono bandiere in Aula. Poi Di Maio e Salvini si vedono per la prima volta dopo il voto in Abruzzo. Infine il Pd che si infuria con Roberto Fico dopo la sparata di un deputato M5s che mima il gesto delle manette: alla Camera succede di tutto, volano fogli e qualcuno alza anche le mani. L'articolo Pacche sulle spalle e bagarre in Aula, la settimana politica in due minuti: ecco cosa è successo proviene da Il Fatto ...

Inter - due riflessioni sull'eventuale esonero di Spalletti : La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come la società nerazzurra debba valutare con attenzione la possibilità di esonerar Luciano Spalletti. 'La squadra apparsa per lunghi tratti in balia del Bologna è un ...

Spalletti - due partite per svoltare : già pronto il sostituto - : La stagione dell' Inter continua ad andare a singhiozzo. Crisi e riprese, poi ancora momenti down. Il lento avvicinarsi dei momenti chiave dell'annata e soprattutto l'aver già perso due obiettivi come ...

Super Bowl – Patriots - due super tifose in più! Gisele Bundchen e la piccola Vivian ‘coprono’ le spalle di Tom Brady [FOTO] : Tom Brady riceve gli auguri di incoraggiamento da parte della moglie Gisele Bundchen e della figlia Vivian: il quarterback dei Patriots sogna il 6° trionfo nel super Bowl di questa notte Questa notte gli Stati Uniti si fermano per la partita di football più attesa dell’anno: la finalissima del super Bowl! Di fronte Los Angeles Rams e New England Patriots, di scena al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia), una sfida elettrizzante da ...

Ravezzani : 'due i responsabili della crisi dell'Inter - tra questi non c'è Spalletti' : Il momento dell'Inter è sicuramente molto delicato. I nerazzurri sono stati eliminati ai quarti di finale di Coppa Italia ai calci di rigore contro la Lazio, in una competizione a cui si teneva tanto, soprattutto dopo l'eliminazione di Napoli e Juventus, e vengono da un periodo delicato in campionato. In Serie A, infatti, la squadra di Spalletti ha raccolto un solo punto nelle ultime due partite contro Sassuolo e Torino e, dunque, oggi contro il ...

Giovane madre pugnalata alle spalle e uccisa dalle due figlie di 12 e 14 anni : Due sorelle di 12 e 14 anni sono accusate di aver pugnalato e sparato alla loro mamma nel sud-ovest del Mississippi. La polizia della contea di Pike dice che poco prima della mezzanotte di venerdì ...