Lavoro | tasso di disoccupazione in calo | -0 | 2% Nel privato salario orario sotto i 9 euro

tg.la7

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il 2018, complessivamente, si caratterizza per un nuovo aumento dell'occupazione, sia nei valori assoluti sia nel, che coinvolge anche i giovani di 15-34 anni. Lo rivela l'Istat, che inoltre, al ...

petergomezblog : ISTAT Lavoro, nel 2018 disoccupazione in calo: per i giovani -2,6%. Crescono ancora gli occupati a tempo determinat… - pierobernardi2 : RT @petergomezblog: ISTAT Lavoro, nel 2018 disoccupazione in calo: per i giovani -2,6%. Crescono ancora gli occupati a tempo determinato (p… - MarceVann : RT @petergomezblog: ISTAT Lavoro, nel 2018 disoccupazione in calo: per i giovani -2,6%. Crescono ancora gli occupati a tempo determinato (p… -