Lavoro | nel 2018 più occupati Istat | Ma solo con contratti a termine

Lavoro - nel 2018 disoccupazione in calo : per i giovani -2 - 6%. Crescono gli occupati a tempo determinato : Nel 2018 il tasso di disoccupazione diminuisce, passando dall’11,2% del 2017 al 10,6 per cento, e il miglioramento è ancora più netto tra i giovani con un calo di 2,6 punti percentuali (32,2%). Per il quinto anno consecutivo aumentano anche gli occupati : un miglioramento, spiega l’Istat, che tra i lavoratori dipendenti riguarda “esclusivamente quelli a tempo determinato ” (+323 mila, +11,9%) mentre dopo quattro anni di crescita ...

Oroscopo - classifica fortuna e Lavoro nel mese di aprile : svolta epocale per Toro e Leone : In questo mese di aprile 2019 troviamo Nettuno in Pesci ed Urano in Toro. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. Saturno e Plutone in Capricorno. Venere e Mercurio passeranno dai Pesci all'Ariete rispettivamente giorno 17 e 21. Marte stazionerà nei Gemelli. Il Sole si sposterà dall'Ariete al Toro giorno 20. Di seguito la classifica delle previsioni astrologiche riguardanti gli ambiti di lavoro e fortuna ad aprile per i dodici segni ...