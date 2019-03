L' asse Italia-Cina spaventa | Europa e Usa ci isolano già

Italia-Cina - Bombassei : accordo su Via della Seta non è pericolo : Roma, 12 mar., askanews, - 'Le esigenze di sicurezza degli Usa vanno tenute in considerazione, ma non si capisce come la Belt and Road Initiative, nella versione che conosciamo, possa creare effettivo ...

Aereo precipitato - gli otto italiani morti : l'assessore Tusa - Paolo Dieci - tre volontari e tre ragazze giovanissime : A bordo del volo della Ethiopian Airlines precipitato questa mattina sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba c'erano anche otto italiani. I 149 passeggeri e gli otto membri dell'equipaggio...

L’archeologo - l’assessore - il medico - i volontari dell’Ong «Africa Tremila» : chi sono le vittime italiane in Etiopia : L’archeologo di fama internazionale, il medico con la moglie infermiera, il commercialista che che lavorava per la ong, le giovani donne: chi sono gli italiani che hanno perso la vita nell’incidente aereo in Africa

Chi era Sebastiano Tusa - italiano morto nell'incidente aereo : archeologo di fama mondiale e assessore alla Regione Sicilia : ... in Kenia, per una conferenza internazionale promossa dall'Unesco con la partecipazione di archeologi provenienti da tutto il mondo. L'Unesco ha espresso interesse a fare campo a Malindi per farne il ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : 8 vittime italiane tra i 157 passeggeri : Sono tutti morti i 157 passeggeri a bordo del volo dell’Ethiopian Airlines precipitato questa mattina. A bordo vi erano passeggeri di 35 nazionalità diverse (tra cui 32 kenioti, 18 canadesi, 9 etiopi, 8 cinesi, 8 statunitensi, 7 francesi, 7 britannici, 6 egiziani, 5 olandesi, 4 persone con passaporti dell’Onu, 4 indiani, poi persone provenienti anche da Slovacchia, Austria, Svizzera, Russia, Marocco, Spagna, Israele, Belgio, ...

