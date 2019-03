L' allarme dell' Onu | «Gravi danni al pianeta | pericolo milioni di morti premature»

allarme bocconi avvelenati - lanciati anche nei cortili delle case : morti due cani : “Intossicazione da esteri fosforici”, cioè sostanze contenute in alcuni insetticidi ed erbicidi ancora molto utilizzate nei bocconi killer. Così sono morti Tina e Piero, i due Australian shepherd di Corrado Solfa, veronese. Ma nella zona ci sono molti altri casi analoghi.Continua a leggere

Nave mercantile napoletana affonda al largo della Francia : in salvo l'equipaggio - è allarme ambientale : Il cargo battente bandiera italiana, Grande America, andato a fuoco nella notte tra domenica e lunedì al largo del Finistère, l'estremità nord-ovest della Francia, si...

allarme tra gli automobilisti : "Attenti alla truffa dello specchietto". La nuova tecnica dei ladri : allarme per la truffa dello specchietto. Funziona così: simulano un incidente e ti costringono a sganciare cento euro. Per questo il Regno Unito, per la precisione il Foreign office del ministero degli Esteri, invita i suoi cittadini che si preparano ad atterrare a Roma a stare attenti ai finti tamp

Influenza - l’allarme dell’OMS : “una nuova pandemia di influenza è inevitabile” : “Nel mondo è inevitabile una nuova pandemia influenzale causata da qualche virus animale che ‘salta’ all’uomo, e il mondo deve essere preparato.” Questo quanto afferma l’OMS, che ha lanciato una strategia da qui al 2030 per rafforzare i sistemi sanitari sia contro le epidemie annuale che contro il rischio pandemico. “Il rischio che arrivi un nuovo virus che si trasmette dagli animali all’uomo ...

Via della Seta - l'allarme di Salvini : "Non vogliamo diventar colonia" : Oggi, da Bruxelles, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha detto: ' Si sta facendo credo una gran confusione su questo accordo, che non è un accordo, è un M emorandum of unders tanding . Si ...

Via della Seta - governo diviso sui rapporti con la Cina - L'allarme Ue : 'Minaccia i nostri valori - restiamo uniti' : L'adesione dell'Italia alla nuova Via della Seta , che potrebbe formalizzarsi a fine marzo in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, preoccupa gli Usa e l'Europa . "E' un ...

allarme siccità nelle campagne della provincia : provincia - nelle città la mancanza di pioggia ha causato l'innalzamento dei livelli di inquinamento e nelle campagne è Allarme siccità per le coltivazioni. È questo il risultato di un inverno ...

Siria : allarme dell'Unicef - 1.106 bambini uccisi solo nel 2018 : "solo nel 2018, in Siria 1.106 bambini sono stati uccisi nei combattimenti, il più alto numero in un solo anno dall'inizio della guerra", nel 2011. "Questi sono solo i numeri che l'ONU è stato in ...

Disastro aereo in Etiopia - l'allarme del pilota alla torre di controllo prima dello schianto : I passeggeri provenivano da ogni parte del mondo: oltre agli 8 morti italiani , nella lista ci sono 32 kenioti, 18 canadesi, 18 etiopi, 8 americani, 8 cinesi, 7 francesi e 7 inglesi, ma anche ...

Sci - droga e alcol sulle piste : l'allarme della procura di Sondrio - picco di incidenti : Il sospetto è nato dal numero di infortunati che, ogni fine settimana, affollano il pronto soccorso. «Troppi, anche se gli sci di nuova generazione istigano alla velocità»,...

allarme Juventus in vista dell'Atletico : si ferma De Sciglio : TORINO - Primi guai in vista dell'Atletico per Max Allegri. Stamattina durante le rifinitura si è fermato De Sciglio, escluso dalla lista dei convocati contro l'Udinese, a causa di un problema ...

Autonomia - rischio aumento delle tasse. L'allarme dei tecnici : Il secondo comma, fatto inserire in fretta e furia dal ministero dell'Economia, prevede invece che dall'applicazione dell'intesa 'non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza ...

