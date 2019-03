Lala uccisa per rapina | l' ipotesi degli investigatori inglesi sulla morte della 26enne

Brescia : il dramma di Lala uccisa a Manchester - ieri avrebbe iniziato a fare l'infermiera : La notizia dell'omicidio di Lala Kamara ha gettato nello sconforto Ponte San Marco, frazione di Calcinato (alle porte di Brescia). Non si danno pace i genitori e gli amici della ventiseienne uccisa sabato sera, in circostanze misteriose, nel suo appartamento di Manchester. La ragazza, originaria del Senegal, era arrivata in Italia all'età di 4 anni e nel 2016 era partita per l'Inghilterra per realizzare il suo sogno: diventare infermiera. ...

Ponte San Marco. Uccisa l’infermiera Lala Kamara : Lala Kamara, 26 anni, nata in Senegal ma residente a Ponte San Marco (Brescia) è stata trovata morta nel suo

Gran Bretagna - Lala - uccisa a Manchester a 26 anni : due fermi : C i sarebbero due fermi per la morte di Lala Kamara , la 26enne italiana di origine senegalese morta a Manchester, in Gran Bretagna, sabato notte. Lala era cresciuta in provincia di Brescia: la sua ...