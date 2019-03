Lacrime e amore | Georgina Rodriguez esalta il suo Cristiano | “il Karma esiste | il mondo

sportfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) La fidanzata diRonaldo si è prima commossa al momento del 3-0 segnato da CR7, poi gli ha dedicato un commovente post sui social Leal momento del terzo gol, quello che è valso la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Poi il lungo post su Instagram, con la foto del suoRonaldo da giovane, prima che conquistasse ila suon di gol e trofei.è stata a suo modo un’altra protagonista di Juventus-Atletico Madrid, sia per la commozione al tris del portoghese e per le dolci parole rivolte al suo compagno sui social: “questo 3-0 nessuno te lo porta via. Te lo meriti, non per i 3 gol di stasera. Te lo meriti per la tua dedizione, per quello che ottieni nel club in cui ti trovi. Sei un traino per i tuoi compagni, allenatore e tutti quelli che ti ammirano e supportano ogni giorno. Il. Dio sa, Dio te ...

