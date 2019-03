La sfida della Cgil al nuovo Pd di Nicola Zingaretti sul salario minimo

F1 - cambiano le qualificazioni per il Mondiale 2020? Possibile introduzione della Q4 e sfida tra i migliori 8 : Il Mondiale F1 2019 deve ancora incominciare ma si sta già pensando al 2020. Alla vigilia del GP d’Australia che si correrà nel weekend a Melbourne, infatti, si è parlato del regolamento sportivo per la prossima stagione e in particolare ci si è soffermati sul format delle qualificazioni. Come riporta it.motorsport.com la griglia di partenza potrebbe essere definita tramite quattro turni, uno in più degli attuali tre: si introdurrebbe ...

A tutto Spalletti - dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro l’Eintracht : “la mia Inter arriva con le carte in regola” : Le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Lamentarmi mi fa qualificare? Un allenatore cerca sempre di ispirare e mai di lamentarsi. Giocheremo in 11 e abbiamo tutti quelli che serve per vincere la partita. Dovremo restare concentrati mostrando il massimo delle nostre capacità lottando e sapendo capire il momento“. Nessun alibi, l’Inter di Luciano ...

Via della seta - Berlusconi : "E' un rischio - sfida politica e militare" : "La Cina ha un progetto egemonico" Berlusconi - "La Cina ha un progetto egemonico sulla nostra economia - dice il Cavaliere ai microfoni di Mattino 5 - è in atto un'offensiva sul piano commerciale ed ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari : Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull, ma per il momento il matrimonio ...

Pagelle Roma - i top e i flop della sfida contro l'Empoli : TOP El Shaarawy 6,5 Indispensabile. Cancella l'ansia con una giocata da campione e solleva un rimpianto: perché 120 minuti in panchina a Oporto? Nel secondo tempo gioca da seconda punta. Un ...

Juve-Atletico - le chiavi tattiche della sfida : Nel corso degli ultimi mesi i problemi della Juventus sono emersi in maniera sempre più chiara. La Juve è diventata una squadra più insicura, sempre più incapace di determinare il contesto per gli ...

AgriChef Festival : a Fasano la sfida degli agriturismi della Puglia : Fasano - AgriChef Festival arriva in Puglia. Martedì 12 marzo, a partire dalle 10.30, presso l'Istituto di istruzione secondaria superiore 'Gaetano Salvemini' - indirizzo Alberghiero di Fasano, ...

Rousseau e la farsa della Blockchain. La sfida del Pd : Le dichiarazioni roboanti di Davide Casaleggio sulle modifiche per le votazioni sulla piattaforma Rousseau utilizzando la Blockchain, confermano quello che abbiamo sempre detto e pubblicamente dimostrato a Roma il 15 dicembre scorso alle Officine Farneto, in occasione della giornata PD #aporteaperte. La piattaforma Rousseau è opaca, obsoleta e piena di buchi. Oggi aggiungo che non cambia nulla se utilizza o meno la Blockchain così ...

Matteo Sericano - il filosofo della sfida... oceanica : Un aspetto meno noto è la passione sfrenata per la filosofia del giovane soprannominato già nello sport "Il Discepolo", non fosse altro che per il legame con i campioni Alberto Bona e Pietro D'Alì. '...

Il tappeto del mondo : la nuova sfida nel segno della pace : Dopo aver fatto disegnare e colorare bambini provenienti da 112 paesi del mondo, per il 2019 l'associazione si è lanciata in un nuovo progetto, per coinvolgere le donne, ma non solo, di tutto il mondo. L'iniziativa è stata presentata in questi giorni a Firenze in Regione, insieme al Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, l'assessore alla cultura di Stazzema Serena Vincenti, il ...

Napoli-Salisburgo - statistiche : prima sfida della loro storia : NAPOLI SALISBURGO statistiche – Giovedì 7 marzo, alle ore 21, il Napoli scenderà in campo allo stadio San Paolo contro il Salisburgo per la gara d’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Nelle competizioni europee Napoli e Salisburgo non si sono mai scontrati ufficialmente. Napoli Salisburgo statistiche, prima sfida della storia Gli austriaci persero una […] L'articolo Napoli-Salisburgo, statistiche: prima sfida ...

Napoli : le parole di Ancelotti e Zielinski alla vigilia della sfida contro il Salisburgo : vigilia di Europa League per il Napoli che, domani sera alle 21, affronterà il Salisburgo al San Paolo. In conferenza stampa l’allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti. Sull’aria che si respira in casa azzurra il mister ha detto: “L’ambiente è sereno e motivato. La squadra sa quello che deve fare e che non sarà una partita facile”. Il tecnico è ritornato sull’errore dal dischetto di Insigne contro la ...

Porto-Roma - le chiavi tattiche della sfida : A tre settimane dalla partita d'andata, Roma e Porto arrivano ai secondi 90 minuti degli ottavi di finale di Champions League dopo un percorso simile in patria: entrambe, in campionato, hanno raccolto ...