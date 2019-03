La sclerosi multipla si sfida con una risata

sclerosi multipla : lo stress ossidativo da depositi cerebrali di ferro è determinante sin dalle prime fasi della malattia : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Frontiers in Neuroscience uno studio intitolato “Oxidative stress Related to Iron Metabolism in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis Patients With Low Disability” (stress ossidativo correlato al metabolismo del ferro nei pazienti con Sclerosi multipla recidivante remittente con ridotta disabilità). Secondo alcuni ricercatori italiani, lo stato ossidativo può avere un ruolo ...

Le modificazioni delle abitudini di vita dei malati di sclerosi multipla coinvolgono i loro partner : Uno studio eseguito in Australia ha valutato l’impatto dei cambiamenti delle abitudini di vita, che affrontano i malati di sclerosi multipla, sui loro coniugi e compagni. I riscontri raccolti hanno fornito indicazioni circa motivazioni ed esiti dei cambiamenti stessi. La sclerosi multipla provoca danni, al sistema nervoso centrale, che hanno effetti variabili e non del tutto prevedibili sulla funzionalità dei malati. Questo influenza in maniera ...

Selma Blair e la vita con la sclerosi multipla : 'è meravigliosa - sono felice' : Presentatasi al party Oscar di Vanity Fair sorridente, elegantissima e con il bastone a sostenerla, la 46enne Selma Blair vive ormai da tempo con la sclerosi multipla.Nei giorni in cui i fan hanno celebrato i 20 anni di Cruel Intentions, l'attrice è tornata a parlare delle proprie condizioni di salute, sui social, ricordando una vecchia estare a Miami, con una foto che la ritrae al tavolo di un ristorante.prosegui la letturaSelma Blair e ...

Frequenza della sclerosi multipla in Sardegna : Dati relativi a particolari aree della Sardegna hanno indicato che la prevalenza della sclerosi multipla sia più alta, in questa Regione, rispetto a quella registrata in altre zone del Mediterraneo. Per questo motivo Urru e colleghi hanno studiato in maggiore dettaglio la Frequenza della malattia in tutta l’isola. Urru e colleghi hanno pianificato una valutazione sistematica della Frequenza della sclerosi multipla in tutte le parti della ...

Trapianto di cellule staminali nella sclerosi multipla : le indicazioni di una Società Scientifica statunitense : Un gruppo di esperti ha pubblicato, a nome della Società Americana di Ematologia e del Trapianto di Midollo, un documento ufficiale sul Trapianto autologo di cellule ematopoietiche impiegato nella terapia della sclerosi multipla recidivante remittente. Negli ultimi anni molti gruppi di ricercatori hanno valutato la sicurezza e l’efficacia del Trapianto di cellule staminali nella cura della sclerosi multipla recidivante remittente. La Fondazione ...

Ex ballerino di Amici con la sclerosi multipla balla per una bimba in coma. Poco dopo lei si sveglia : Elisabetta, affetta da una cardiopatia congenita, era in coma ad Ancona dopo l'ultimo delicato intervento al cuore. Ivan Cottini, modello e ballerino malato di sclerosi multipla, è andato in ospedale per regalare un sorriso alla sua mamma, Serena, una insegnante di danza. Hanno ballato insieme e la sera stessa la bambina è uscita dal coma.Continua a leggere

Georgette Polizzi/ "Da quando ho la sclerosi multipla vivo una vita parallela" : Georgette Polizzi a Giovani e influencer per parlare anche della sua malattia: "Da quando ho la sclerosi multipla vivo una vita parallela"

Medicina : le lesioni acute non predicono il decorso clinico della sclerosi multipla : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Irish Journal of Medical Science un articolo intitolato “acute multiple sclerosis lesion pathology does not predict subsequent clinical course-a biopsy study” (La patologia delle lesioni acute da sclerosi multipla non predice il successivo decorso clinico: uno studio bioptico). Secondo alcuni ricercatori irlandesi, la conoscenza del risultato clinico nella demielinizzazione tumefattiva ...

Medicina : dieta ed uno stile di vita sani mitigano il decorso della sclerosi multipla : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Journal of Neurology uno studio scientifico intitolato “dietary and lifestyle factors in multiple sclerosis progression: results from a 5-year longitudinal MRI study” (Fattori dietetici e stile di vita nella progressione della sclerosi multipla: risultati di uno studio longitudinale di 5 anni con RM). Secondo alcuni ricercatori americani dell’Università di Buffalo, le evidenze riguardanti il ...

Selma Blair in pubblico dopo la diagnosi di sclerosi multipla : La diagnosi è arrivata nel mese di agosto, dopo mesi e mesi di esami clinici. L'attrice Selma Blair , qualche mese fa, aveva rivelato sui social di essere affetta da una grave malattia. La star 46enne,...

Lotta alla sclerosi multipla : il racconto del dottor Spagnolo - eccellenza europea : Grande partecipazione del pubblico, a domande e perplessità convinti che la scienza potrà definitivamente combattere la sclerosi multipla. Durante la conversazione si sono tenuti momenti musicali con ...