La Roma guarda in casa Torino

Berlusconi indagato dalla procura di Roma - avrebbe corrotto un giudice per salvaguardare banca Mediolanum : Silvio Berlusconi è nuovamente indagato. La procura di Roma sospetta che abbia corrotto un giudice del consiglio di Stato per ottenere una sentenza a favore della banca Mediolanum Diversi giornali italiani scrivono che l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è indagato dalla procura di Roma per corruzione in atti giudiziari nell’ambito di un’inchiesta su un giro di … Continue reading Berlusconi indagato dalla procura di Roma, ...

Roma : questa sera nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla Torino-Lione ma intanto la Cina guarda a collegare Asia - Europa e Africa : PRIMAPRESS, - Roma - questa sera alle 20,30 è programmato un vertice a Palazzo Chigi per trovare una soluzione alla controversa approvazione o in alternativa la rinuncia definitiva dell'Alta Velocita ...

Lazio-Roma stasera in tv - guarda il derby in tv e streaming. Orario e programma : Ore 20.30, stadio Olimpico a Roma, il derby più sentito ed atteso: Lazio-Roma. Sarà una serata per cuori forti quella che andrà in scena nell’impianto romano. Il derby numero 150 metterà in palio 3 punti pesanti per la conquista del quarto posto. Ma, è evidente che il significato che c’è dietro un match del genere va ben al di là del dato meramente numerico. C’è una storia di rivalità, di emozioni e di amori. La Roma guida i ...

Barberio Corsetti : 'Un teatro di Roma che guarda all'Europa' : 'In questa epoca di grandi solitudini, mi piace pensare che il teatro sia un luogo di aperture verso tutta la città, ma anche verso l'Europa'.

La nuova sfida di Franco126 : "Un disco da solo che guarda oltre Roma" : Stavolta si è messo in viaggio da solo, senza il compagno di avventure con cui per due anni ha girato l'Italia. Per Franco126, vero nome Federico Bertollini, era arrivato il momento di prendere una ...

I nuovi progetti di Ignazio Marino riguardano anche Roma : Da Filadelfia, l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino guarda alla Capitale italiana. Non si tratta di un ritorno, né di sfoghi o sassolini da levarsi dalle scarpe, e non c'entrano né il suo passato da senatore né la vecchia carica ricoperta al Campidoglio, dal quale se ne andava tre anni e mezzo fa dopo le dimissioni in blocco della sua Giunta. Il motivo è la sua carriera statunitense da chirurgo, la vecchia passione (e professione) riabbracciata ...