La proroga della Brexit Ma per cosa?

ilfoglio

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Bruxelles. La Camera dei Comuni britannica ha bocciato la “no deal” e domani voterà per formalizzare la richiesta di unadell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea per spostare di qualche mese la data del 29 marzo. La premier, Theresa May ha detto che lapotrebbe essere l

you_trend : ????#Brexit: Theresa May ha annunciato che si procederà, domani, con il voto per richiedere l'estensione dell'articol… - antonella17162 : RT @ilfoglio_it: Londra vuole più tempo per la #Brexit l’Ue non sa se concederlo. @davcarretta spiega quali sono le alternative https://t.c… - davcarretta : RT @ilfoglio_it: Londra vuole più tempo per la #Brexit l’Ue non sa se concederlo. @davcarretta spiega quali sono le alternative https://t.c… -