La porta rossa 2 | trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019

termometropolitico

(Di mercoledì 13 marzo 2019) La2:20Ladella seconda stagione de Laandrà in onda mercoledì 20. La fiction è in dirittura d’arrivo e non mancheranno, di certo, i colpi di scena.Gabriella Pession e Lino Guanciale, protagonisti della serie tv, interpretano rispettivamente i ruoli di Anna e del commissario Cagliostro. Quest’ultimo, fin dalla prima stagione, è un fantasma che decide di non abbandonare il mondo reale e di restare accanto alla moglie per aiutarla a trovare i responsabili della sua morte.La giovane medium, Vanessa, fa da intermediaria e segue Cagliostro passo dopo passo nella sua indagine.Mentre ero via:, cast e quante puntate sono. Quando inizia la fictionLa2:, mercoledì 20Alla fine della quintade La ...

Silvia162968550 : RT @RaiPremium: Tra poco, alle 21.20, 'La Porta Rossa 2 '| Segui anche in live streaming ? - Silvia162968550 : RT @heartdieguista: si scusa più volte per aver spostato lo spettacolo per essere a trieste per l’ultima puntata della porta rossa, è l’amo… - Silvia162968550 : RT @imironicc: Ringraziamo la pagina de La porta rossa per questo bless serale. Sono folgorata dalla bellezza???? #LaPortaRossa2 https://t.c… -