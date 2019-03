La porta rossa 2 | replica episodi del 13 marzo in streaming su RaiPlay

La porta rossa 2 sesta puntata : trama e anticipazioni 20 marzo : LA Porta Rossa 2 sesta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, tornano su Rai 2 i nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni del sesto appuntamento mercoledì 20 marzo 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Porta Rossa 2 sesta puntata: trama e anticipazioni 20 marzo Uscito dal coma, Jonas si mette sulle tracce dell’assassino di Cagliostro. Rambelli, finito ...

La porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

La porta rossa 2 - anticipazioni quinta puntata : Nuovi pericoli per i protagonisti de La Porta Rossa 2: nella quinta puntata, in onda questa sera, 13 marzo 2019, alle 21:20 su Raidue, Cagliostro (Lino Guanciale) e gli altri personaggi sembrano essere sempre più vicini alla verità sulla Confraternita della Fenice, che potrebbe avere a che fare con il rapimento della figlia del protagonista.La Porta Rossa 2, anticipazioni quinta puntata Nel primo episodio, Vanessa (Valentina Romani) ...

La porta rossa 2 : trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 : La porta rossa 2: trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 anticipazioni sesta puntata La sesta puntata della seconda stagione de La porta rossa andrà in onda mercoledì 20 marzo. La fiction è in dirittura d’arrivo e non mancheranno, di certo, i colpi di scena. Gabriella Pession e Lino Guanciale, protagonisti della serie tv, interpretano rispettivamente i ruoli di Anna e del commissario Cagliostro. Quest’ultimo, fin dalla prima ...

La porta rossa 2 : trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 : La porta rossa 2: trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 La sesta puntata della seconda stagione de La porta rossa andrà in onda mercoledì 20 marzo. La fiction è in dirittura d’arrivo e non mancheranno, di certo, i colpi di scena. Gabriella Pession e Lino Guanciale, protagonisti della serie tv, interpretano rispettivamente i ruoli di Anna e del commissario Cagliostro. Quest’ultimo, fin dalla prima stagione, è un fantasma che ...

Gabriella Pession - La porta rossa : la confessione su Lino Guanciale : La porta rossa 2: Gabriella Pession parla di Lino Guanciale Gabriella Pession è la protagonista femminile de La porta rossa 2 in onda il mercoledì sera su Raidue. Accanto a lei Lino Guanciale, il Re Mida della fiction italiana. Intervistata dal settimanale DiPiù, Gabriella Pession ha parlato del suo rapporto con Lino Guanciale: “Nella mia vita ho lavorato con tanti attori bravissimi ma Lino ha qualcosa in più. Abbiamo un rapporto unico, ...

La porta rossa il finale - spoiler : Jonas interrogato dalla polizia dopo l'omicidio : La seconda stagione de La porta rossa è sempre più vicina all'epilogo. Mancano, infatti, quattro episodi al termine della stagione quando il commissario Cagliostro dovrà decidere se attraversare la 'porta rossa'. Mercoledì 20 marzo andranno in onda l'undicesimo e il dodicesimo episodio. Già circolano in rete le prime anticipazioni che riguardano Jonas, interrogato dalla polizia sul suo coinvolgimento con Rambelli, e Vanessa, di cui sono sempre ...

Anticipazioni quinta puntata de La porta rossa : Cagliostro e Vanessa litigano : Continua la messa in onda dei nuovi episodi della seconda stagione de "La porta rossa", la serie tv con protagonista Gabriella Pession e Lino Guanciale. Mercoledì 13 marzo andrà in onda su Rai 2 la quinta puntata inedita della fiction, incentrata sulle indagini svolte dal commissario Cagliostro. Questa settimana infatti Vanessa e Leonardo saranno protagonisti di una lite furibonda che metterà seriamente in crisi la loro amicizia, mentre Anna ...

Spoiler La porta rossa 2 - trama del 20 marzo : Leonardo in ansia per la sparizione della Rosic : La seconda stagione de 'La porta rossa' ha fatto il suo debutto in televisione mercoledì 13 febbraio. I due protagonisti principali della fiction sono Lino Guanciale e Gabriella Pession. La fiction ispirata alla penna di Carlo Lucarelli è composta da sei appuntamenti, ognuno caratterizzato da due episodi. Il commissario è a conoscenza dell'identità del suo assassino, e inoltre si dimostra capace di salvare la moglie Anna. Il colpo di scena nelle ...

Anticipazioni La porta rossa 2 : prosegue l'indagine di Stella sull'omicidio di Brezingar : La seconda stagione della fiction 'La porta rossa' sta per terminare. Sul finire del mese di marzo si concluderà infatti la serie ispirata alla penna dello scrittore Carlo Lucarelli. Le Anticipazioni dell'undicesimo episodio de La porta rossa 2, in onda mercoledì 20 marzo alle ore 21:15 circa, sottolineano che procederà l'interrogatorio di Jonas in questura. L'uomo non potrà fingere di non sentire la presenza di Leonardo, mentre il commissario ...

La porta rossa 2 - spoiler episodi 11-12 : Vanessa si caccia nei guai : Mercoledì 20 marzo va in onda su Rai due l'appuntamento finale con la serie televisiva 'La porta rossa' giunta alla sua seconda stagione che vede come protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. I due protagonisti della fiction si sono confermati come una delle coppie più amate e apprezzate della televisione per la capacità di confermare nel corso degli anni l'apprezzamento del pubblico. Gli spoiler dell'undicesimo episodio della sesta ...

La porta rossa 2 - Quinta Puntata : Chi appartiene alla Fenice? : La Porta Rossa 2, trama Quinta Puntata: brutta lite tra Cagliostro e Vanessa, subentra Eleonora. Anna fa delle scoperte molto imPortanti per dimostrare la sua innocenza. I misteri nascosti dell’insospettabile Don Giulio. Continua ad essere molto alta la tensione a “La Porta Rossa 2” che giunge alla sua Quinta Puntata. La serie, in onda su Rai2, sta confermando tutti i pronostici della vigilia. L’adrenalina è a mille e bisogna mantenere calma e ...

La porta rossa - anticipazioni 13 marzo : Jonas e Silvia i personaggi chiave del mistero : Su Rai 2 ogni mercoledì va in onda una puntata della seconda stagione inedita de La porta rossa. La serie tv con Gabriella Pession e Lino Guanciale è giunta quasi al termine. Sono già andati in onda otto dei dodici episodi di cui è composta la stagione. Gli ultimi quattro saranno trasmessi il 13 e il 20 marzo. La serie, nata dalla creatività di Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, è quasi in dirittura d'arrivo, eppure i misteri sono tanti e ...

Spoiler La porta rossa - quinto appuntamento : Vanessa continua a frequentare Federico : Dopo la messa in onda dei primi quattro appuntamenti, mercoledì 13 marzo verrà trasmessa la quinta puntata de 'La porta rossa 2'. Il commissario Cagliostro si trova alle prese con nuove indagini per risolvere alcune vicende che lo preoccupano. Gli Spoiler del nono episodio del quinto appuntamento, in onda sul piccolo schermo mercoledì 13 marzo, fanno notare che Vanessa e Federico continueranno la loro frequentazione. Il rapporto tra i due medium ...