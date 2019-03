La Porta Rossa 2 | anticipazioni ultima puntata di mercoledì 20 marzo 2019

La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

LA Porta Rossa 2 - anticipazioni ultima puntata di mercoledì 20 marzo : anticipazioni e trama sesta ed puntata della fiction La PORTA ROSSA 2, in onda mercoledì 20 marzo 2019 in prima serata su Rai 2: Nel corso dell’interrogatorio in questura, Jonas avverte la presenza di Cagliostro. Intanto Stella e Paoletto scoprono un legame tra l’omicidio di Rambelli e l’assassinio di Brezigar… Cagliostro è intimorito dal forte sentimento che Vanessa prova per lui… Mentre proseguono le ricerche ...

La Porta Rossa 2 - riassunto quinta e anticipazioni ultima puntata : anticipazioni La porta rossa 2, riassunto quinta puntata: una scoperta sconvolgente La porta rossa 2 giunge all’epilogo: mercoledì 20 marzo andrà in onda l’ultima puntata della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Cagliostro riuscirà a salvare la sua bambina? Anna riuscirà a dimostrare la sua innocenza? Ecco il riassunto della quinta puntata de La porta rossa 2. Vanessa continua a frequentare Federico ma ha ancora molti ...

LA Porta Rossa 2 - QUINTA PUNTATA/ Anticipazioni : l'invito web di Lino Guanciale : La PORTA ROSSA 2, Anticipazioni QUINTA PUNTATA 13 marzo: mentre Anna scopre la verità su chi ha aiutato Rambelli, Cagliostro e Vanessa litigano.

La Porta Rossa 2 - Cagliostro furioso con Vanessa : anticipazioni mercoledì 13 marzo : Penultimo giro sulla giostra ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi: mercoledì 13 marzo su Rai2, dalle 21.25 in poi, va in onda La Porta Rossa 2 con gli episodi numero nove e dieci che, assieme, formano la quinta e penultima puntata della seconda stagione della serie un po’ mystery e un po’ fantastica con Lino Guanciale nei panni del commissario Cagliastro. Al suo fianco, come sempre, Gabriella Pession. La Porta ...

Nella penultima puntata de La Porta Rossa 2 tensioni tra Cagliostro e Vanessa : chi è Jonas? Trama 13 marzo : La penultima puntata de La Porta Rossa 2 svelerà finalmente la vera identità di Jonas? La serie con Lino Guanciale e Gabriella Pession sta volgendo al termine, e tutti i nodi verranno al pettine. Nel doppio episodio in onda stasera, mercoledì 13 marzo, i rapporti tra Cagliostro e Vanessa sono ancora tesi, in seguito alla loro discussione, perciò i due indagheranno per vie separate. Mentre la giovane medium approfondisce la sua conoscenza con ...

Spoiler La Porta Rossa questa sera : Cagliostro indaga ancora sulla Confraternita : Prosegue in prima tv assoluta su Rai 2 la seconda stagione della fiction La Porta Rossa, ambientata a Trieste, una coproduzione Rai Fiction e Vela Film in collaborazione con Garbo Produzioni. Fra i personaggi principali ci sono Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale), Anna Mayer (Gabriella Pession) e Vanessa Rosic (Valentina Romani). In questa quinta puntata si fanno imPortanti passi avanti per riuscire ad individuare i nomi di tutti i componenti ...

La Porta Rossa 2 - replica episodi del 13 marzo in streaming su RaiPlay : La porta rossa si avvia verso il finale della seconda stagione. Stasera andrà in onda il penultimo appuntamento con le vicende di Leonardo Cagliostro. Il nono e il decimo episodio saranno trasmessi da Rai 2 a partire dalle 21:25 circa. Gli spettatori, oltre che sulla seconda rete Rai, possono rivedere o recuperare gli episodi persi in streaming sul sito ufficiale di Rai Play. Il commissario Cagliostro in questo nuovo appuntamento, scoprirà il ...

La Porta Rossa 2 sesta puntata : trama e anticipazioni 20 marzo : LA Porta Rossa 2 sesta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, tornano su Rai 2 i nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni del sesto appuntamento mercoledì 20 marzo 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Porta Rossa 2 sesta puntata: trama e anticipazioni 20 marzo Uscito dal coma, Jonas si mette sulle tracce dell’assassino di Cagliostro. Rambelli, finito ...

La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

La Porta Rossa 2 - anticipazioni quinta puntata : Nuovi pericoli per i protagonisti de La Porta Rossa 2: nella quinta puntata, in onda questa sera, 13 marzo 2019, alle 21:20 su Raidue, Cagliostro (Lino Guanciale) e gli altri personaggi sembrano essere sempre più vicini alla verità sulla Confraternita della Fenice, che potrebbe avere a che fare con il rapimento della figlia del protagonista.La Porta Rossa 2, anticipazioni quinta puntata Nel primo episodio, Vanessa (Valentina Romani) ...

La Porta Rossa 2 : trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 : La porta rossa 2: trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 anticipazioni sesta puntata La sesta puntata della seconda stagione de La porta rossa andrà in onda mercoledì 20 marzo. La fiction è in dirittura d’arrivo e non mancheranno, di certo, i colpi di scena. Gabriella Pession e Lino Guanciale, protagonisti della serie tv, interpretano rispettivamente i ruoli di Anna e del commissario Cagliostro. Quest’ultimo, fin dalla prima ...

La Porta Rossa 2 : trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 : La porta rossa 2: trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 La sesta puntata della seconda stagione de La porta rossa andrà in onda mercoledì 20 marzo. La fiction è in dirittura d’arrivo e non mancheranno, di certo, i colpi di scena. Gabriella Pession e Lino Guanciale, protagonisti della serie tv, interpretano rispettivamente i ruoli di Anna e del commissario Cagliostro. Quest’ultimo, fin dalla prima stagione, è un fantasma che ...

Gabriella Pession - La Porta Rossa : la confessione su Lino Guanciale : La porta rossa 2: Gabriella Pession parla di Lino Guanciale Gabriella Pession è la protagonista femminile de La porta rossa 2 in onda il mercoledì sera su Raidue. Accanto a lei Lino Guanciale, il Re Mida della fiction italiana. Intervistata dal settimanale DiPiù, Gabriella Pession ha parlato del suo rapporto con Lino Guanciale: “Nella mia vita ho lavorato con tanti attori bravissimi ma Lino ha qualcosa in più. Abbiamo un rapporto unico, ...