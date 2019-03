La nuova lezione di Manuel : 'se incontro chi mi ha sparato rido - tra dieci anni mi immagino in piedi' : Prima uscita per Manuel Bortuzzo che oggi ha lasciato per qualche ora l'Istituto Santa Lucia per visitare il polo natatorio di Ostia. Il 19enne nuotatore veneto è tornato al centro federale dove si ...

Atelier Emé ha presentato la nuova collezione sposa 2020 ispirata al mondo delle favole : Atelier Emé, la maison italiana di abiti da sposa ha presentato il 7 marzo la collezione 2020 sposa e Party A/I 2019 nella cornice del prestigioso Headquarter del Gruppo Calzedonia a Verona. Una ...

Dolce & Gabbana Devotion - la nuova collezione a cui diventerete “fedeli” : Dolce & Gabbana, la collezione DevotionDolce & Gabbana, la collezione DevotionDolce & Gabbana, la collezione DevotionDolce & Gabbana, la collezione DevotionDolce & Gabbana, la collezione DevotionDolce & Gabbana, la collezione DevotionDolce & Gabbana, la collezione DevotionDolce & Gabbana, la collezione DevotionDolce & Gabbana, la collezione DevotionDolce & Gabbana, la collezione DevotionDolce & ...

Carcare - nuova lezione-conversazione del XXXVI Ciclo del Centro Culturale di Educazione Permanente S. G. Calasanzio : Giovedì 14 marzo 2019, alle ore 20,45, presso l'Aula Magna del Liceo Calasanzio di Carcare si terrà la sesta lezione-conversazione del XXXVI Ciclo del Centro Culturale di Educazione Permanente S. G. ...

Gucci punta su Roma - la nuova collezione Cruise sfilerà ai Musei Capitolini e finanzierà il recupero della Rupe Tarpea : Continua, quindi, il dialogo con il mondo antico tanto caro allo stilista, che questa volta attinge ad un luogo della sua infanzia, un complesso museale unico al mondo per l'importanza delle ...

Mizuno lancia la nuova collezione ispirata al motivo tradizionale del kimono [GALLERY] : Mizuno torna in pista con la nuova collezione apparel ispirata al motivo tradizionale del kimono L’abbigliamento sportivo del brand giapponese guarda al futuro senza mai dimenticare le proprie radici. Per la stagione primavera/estate 2019, la nuova collezione apparel Mizuno adotta un design ispirato alle radici giapponesi del brand. La bellezza dei kimoni di Osaka è visibile nella combinazione tra il tessuto, la fantasia e il colore dei ...

Kipling presenta “Travel.Light” – La nuova collezione per ogni tipologia di viaggio [GALLERY] : Kipling presenta Travel.Light: una collezione ispirata all’ethos Live.Light Il messaggio chiave di Kipling, ovvero l’ethos “Live.Light”, è perfettamente tradotto nella collezione “Travel.Light”. Vivere secondo la filosofia “Live.Light” significa abbracciare l’idea del godersi la vita al massimo, circondandosi e portando vibrazioni positive ovunque andiamo. La collezione “Travel.Light” prende ...

Supreme e Timberland - le immagini della nuova collezione : La storia d'amore tra Supreme e Timberland è di lunga data. I due marchi, infatti, hanno lavorato insieme per diverse stagioni, dando vita a dei prodotti che potremmo definire Supreme-ificati dall'iconico stivale Timberland 6-Inch Boot al Chukka Boot, passando per il Field Boot e così via. L'ultimo step della loro prolifica collaborazione è dedicata alla prossima primavera/estate e udite udite è quella che ...

Pedro Garcia a Milano per la Fashion Week : presentata la nuova collezione Autunno-Inverno 2019 [GALLERY] : Pedro García torna a Milano durante la Fashion Week e presenta la nuova collezione Autunno-Inverno 2019 Il designer Spagnolo Pedro García ha animato la serata di ieri con un evento nell’esclusiva location Six Gallery, per presentare la nuova collezione. Diversi volti familiari del panorama internazionale della moda, incluse le Brand Ambassador Gala González, Linda Tol e Miranda Makaroff, hanno partecipato al frizzante cocktail animato dal ...

La nuova collezione di Atelier Cigala's - il denim italiano tra il fascino del vintage e la contemporaneità : Il fascino del jeans americano e l'aspirazione, riuscita, alla contemporaneità. Una sintesi, tra il passato e il presente. Nelle forme e nei colori di Atelier Cigala's, storico marchio consolidato del denim italiano, presente nelle boutique più importanti delle grandi città, si ritrova questo. Niente effetti speciali, quindi, ma ricerca per intercettare desideri e tendenze, linee e proporzioni del target di riferimento. La tinta emergente per i ...

Mattia Dicara - attore di Comiso supera nuova selezione per Teen : Mattia Dicara il bellissimo e giovanissimo attore di Comiso è tra i finalisti dell'ultima selezione in vista della nuova serie Tv "Teen"

Sergio Tacchini presenta la nuova collezione primavera-estate 2019 all’insegna del camouflage [GALLERY] : camouflage grafico a colori: la nuova proposta Sergio Tacchini per la primavera estate 2019 Il colore, elemento passe-partout dell’intera collezione primavera estate 2019 firmata Sergio Tacchini, caratterizza la nuova proposta della linea Graphic Line definendo un inedito motivo grafico effetto camouflage dal forte impatto. Il DNA sportivo del brand sposa tonalità forti e grafismi di puro stampo fashion, dando vita ad un nuovo stile ...

Supreme svela la nuova collezione e tra i must-have c'è anche una batteria : In pieno buzz da settimane della moda, Supreme riporta l’attenzione sul menswear - e in particolare sullo streetwear - rilasciando l’attesissimo lookbook per la primavera-estate 2019 comprensivo di accessori e date per il prossimo drop della collezione. Se pensavate di aver visto tutto con l’estintore, il martello, il set da carte da gioco dorate e la finta bibbia trasformata in contenitore, preparatevi a restare stupiti. ...

Rodenstock – Svelata la nuova collezione Eyewear 2019 [GALLERY] : Rodenstock presenta collezione Eyewear 2019: materiali premium e dettagli discreti e inediti La passione per il design degli occhiali e l’attenzione al dettaglio. Sono certamente questi i capisaldi della nuova collezione Eyewear che Rodenstock presenta ai suoi clienti nel corso del 2019. Un range di nuove creazioni che entusiasmano per la capacità con cui sono stati reinterpretati i grandi classici degli ultimi decenni. Un percorso ...