La musica metal ispira gioia | non violenza I risultati di uno studio

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il testo della canzone Eaten, della band deathBloodbath, non lascia tanto spazio all'immaginazione. Il brano parla evidentemente di cannibalismo ma né questa canzone, né altri testi del genere, suscitano. Come riporta la BBC, questa è la conclusione della ricerca della Macquarie University che ha usato la canzone in questione per alcuni test psicologici. La ricerca ha rivelato che gli appassionati del genere deathnon sono "desensibilizzati" rispetto alle immagini violente. Anzi, tutto il contrario."I fan del deathsono persone simpatiche", ha affermato il professor Bill Thompson, dell'università australiana che ha sede a Sydney. "Non riuscirebbero a far del male a nessuno", aggiunge l'accademico. Quest'ultimofa parte di un'indagine lunga decenni di Thompson e colleghi sugli effetti emotivi della. Questi effetti, ...

