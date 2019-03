La manager di Piazza Affari che la sera aiuta i senzatetto

agi

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Cristina Tinozzi vive in due mondi: il primo è quello frenetico, razionale e a tratti cinico di; il secondo è la strada dove trascorre lete come volontaria di Croce Rossa italiana perre i. I quali, pur senza saperlo, ricambiano regalandole un equilibrio psichico mai raggiunto prima.Poco più che quarantenne, nata a Busto Arsizio ma milanese di adozione, Tinozzi da circa quattro anni, per almeno 3 volte al mese mette da parte i panni dellae indossa l'uniforme della Cri. “La mattina - racconta all'AGI - mi sveglio, faccio colazione, e vado adove vengo fagocitata da riunioni, telefonate e incontri. Nel pomeriggio esco un po' prima dall'ufficio, passo a casa per cambiarmi e arrivo in sede alle 8. Preparo i sacchetti e tutto il resto e alle 9 si esce per il giro concordato con il comune di Milano”.Una passione ...

