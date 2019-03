La madre del 15enne di Prato | Ha svelato la verità poco a poco

Uccisa dall’ex - la madre di Jennifer : “Voglio giustizia - ma in tribunale le vite delle vittime valgono meno di quelle degli assassini” : "Tra rito e abbreviato e sconti di pena oggi chi toglie la vita a una ragazza può rifarsi la sua dopo pochi anni. Le nostre ragazze invece resteranno sottoterra". Così a Fanpage, Fabiola Bacci, la madre di Jennifer Sterlecchini, la ragazza di 26 anni sgozzata dall'ex 3 anni fa a Pescara. Domani è attesa la sentenza d'appello per Davide Troilo. "Il timore è che possa essere un altro caso Olga Matei" dice mamma Fabiola.Continua a leggere

Il Trono di Spade 8 : le rivelazioni del Re della Notte e della madre dei Draghi : Dopo mesi di attesa spasmodica e indizi centellinati, il trailer de Il Trono di Spade 8 è finalmente uscito e, come forse c’era da aspettarsi, ha registrato un vero e proprio record di visualizzazioni, che nelle prime 24 ore hanno superato gli 81 milioni. La cifra, impressionante, comprende le visualizzazioni di più piattaforme, quindi Youtube, Facebook e Twitter, ma questo non sminuisce affatto il record, confermato da HBO che, ...

Udine - esplosione in casa a Cervignano del Friuli : padre - madre e figlio di 6 anni feriti gravemente : Tre persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un’esplosione verificatasi intorno alle 7 di lunedì mattina in un appartamento di quattro piani a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Si tratta di tre componenti di una famiglia: padre, madre e figlio di 6 anni, come riportano i quotidiani locali. Ancora non si conosce l’origine dell’esplosione: l’ipotesi più probabile è che si sia verificata una fuga di gas, ...

Cena di Trimalchione - madre del grottesco e del kitsch : ... le scene e i personaggi che appaiono descrivono il mondo volgare dei liberti arricchiti, infarcito di parole volgari e triviali, di discorsi che denotano il vero volto di quel mondo. Petronio non ...

L’eterna madre Russia della Chovanšcina : La Chovanšcina di Modest Musorgskij, in scena alla Scala per la regia di Mario Martone, ci racconta la storia tutt’ora in divenire dell’identità nazionale russa. Leggi

«Vado da mia madre e l’abbraccio forte». L’8 marzo delle millennials : L'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennials«Abbraccio forte mamma». Ilaria, 18 anni, romana, non ci pensa più di mezzo secondo. Quando premo invio su Whatsapp e le chiedo ...

Max Verstappen : padre - madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull : Max Verstappen: padre, madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull Chi è Max Verstappen Il giovane pilota Max Emilian Verstappen correrà anche quest’anno con il team Red Bull. Il giovane pilota ventunenne si appresta a correre per il quinto anno consecutivo in Formula 1. Max Verstappen: carriera Il pilota olandese Verstappen è nato però in Belgio, nella cittadina di Hasselt il 30 settembre del 1997. Come praticamente tutti i ...

Potenza - al comizio della Lega parla ‘bimbo-poliziotto’ : “Io col capitano” Salvini si smarca : “Dov’è la madre?” Non vorrei si pensasse a un sequestro” : “vorrei stringere la mano al capitano a nome di tutti gli italiani”. Queste le parole di un bambino che si è presentato, in divisa da poliziotto, davanti al leader della Lega Matteo Salvini. E’ successo a Potenza, nel pomeriggio del 7 marzo, durante un comizio in vista delle elezioni regionali del prossimo 24 marzo. Il bambino, figlio di un candidato leghista, ha pronunciato un lungo elogio al ministro dell’Interno. Lo ...

Luca Banti - la tragedia dell'arbitro : la madre si sente male - il padre chiama i soccorsi e muore d'infarto : Sono ore terribili in casa dell'arbitro livornese Luca Banti. Mercoledì mattina all'alba è morto suo padre, stroncato da un infarto. Poco prima sua madre aveva avuto un malore e suo marito aveva ...

De Martino al party della madre di Belen e confessa di sognare un altro figlio : Si riaccendono di nuovo i gossip su un ritorno di fiamma fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici infatti è stato avvistato al party per il compleanno della madre della Rodriguez. Veronica Cozzani in questi giorni ha spento 56 candeline e a celebrare questo momento importante c’erano tutte le persone più importanti per lei. Non solo le figlie Belen e Cecilia, ma anche il piccolo Santi e Stefano De Martino. Il ...

Manuel Vallicella torna a parlare della madre. “Quello che mi è successo mi ha stravolto la vita”Leggi le sue parole : Uomini e Donne Trono Classico, Manuel Vallicella torna a parlare della madre morta: “Quello che mi è successo mi ha stravolto la vita” Le ultime settimane non saranno state sicuramente facili per Manuel Vallicella.... L'articolo Manuel Vallicella torna a parlare della madre. “Quello che mi è successo mi ha stravolto la vita”Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tragedia in casa Banti : il padre dell’arbitro muore d’infarto a seguito di un malore accusato dalla madre : Luca Banti ha perso il padre quest’oggi in circostanze tragiche a seguito del malore della madre che lo ha messo in apprensione provocandogli un infarto Una triste notizia arriva dal mondo arbitrale. Luca Banti ha perso il padre in una tragica giornata per la famiglia intera. Dapprima la madre ha accusato un malore ed a causa della preoccupazione probabilmente elevata, il padre ha avuto un infarto ed è deceduto. L’AIA ha espresso ...

UK : a processo la madre del bambino morto di cancro che si era giocata i soldi delle cure : Una vicenda davvero molto triste quella che si è verificata in Gran Bretagna dove purtroppo a perdere la vita è ancora una volta un bambino di appena sei anni. Il piccolo Toby Nye, infatti, era malato di cancro, ma grazie alla solidarietà delle persone probabilmente avrebbe potuto curarsi. Grazie alla beneficenza e ad una raccolta fondi avviata proprio in suo favore, erano state raccolte 200 mila sterline che si sarebbero dovute utilizzare per ...