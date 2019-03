La lettera virale del ragazzino che vuole creare una compagnia aerea

vanityfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) «Di solito i nostri competitor non ci scrivono per chiederci consigli, ma non potevamo ignorare la richiesta di questo capo di. C’è un solo modo per rispondere: da amministratore delegato ad amministratore delegato». La Qantas,auastraliana, presenta così sui social il caso che è diventato. L’amministratore delegato ha ricevuto ladi un ragazzo di 10 anni che chiedevano consiglio per mettere in piedi la propria. E gli ha risposto.Alex Jacquot, 10 anni, ha scritto per avere qualche dritta da Alan Joyce, Ceo del colosso dei cieli. La, postata dallacon la risposta, è diventatahttps://twitter.com/Qantas/status/1104924677175169026 Il ragazzo ha detto che è già amministratore delegato di unache ha chiamato Oceania Express e ha chiesto di essere preso sul serio. «Ho fatto qualcosa indicando ...

Eb72Enrico : IL MESSAGGIO VIRALE DEL MINISTRO Il ministro dell'odio e dei tweet, Salvini, indirizza una lettera al ministro del… -