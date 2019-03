La lettera di Valentina che denuncia il prete per violenza sessuale

vanityfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) «Si ripete sempre dire, ma se poi una ragazza si trova in questa situazione come può avere il coraggio di farlo? Il processo è finito, i giudici hanno deciso. Ma quella sotto processo sono io e non vedo una via d’uscita».Cavagna ha 23 anni, ma ne aveva sei quando don Marco Ghilardi, 44 anni, ex curato di Serina, in provincia di Bergamo, ha cominciato ad abusare di lei. Suo insegnante di religione, amico di famiglia, si è sempre proclamato innocente, ma è stato condannato in via definitiva a sei di carcere, che sta scontando. Tutto il paese, però, si è schierato dalla parte del sacerdote: è stata lanciata anche una raccolta di firme per sostenerlo.si sente sotto accusa e non riesce a voltare pagina. Così ha deciso di scrivere unaa Papa Francesco, attraverso il Corriere della Sera.«Purtroppo, ho aspettato molti anni perre, perché avevo ...

