La Juventus Women batte il Milan in rimonta nella semifinale d' andata di Coppa Italia

Juventus Women a un passo dalla finale di Coppa Italia : 2-1 in casa del Milan : TORINO - È un momento d'oro per la Juventus ed il passaggio dal mondo maschile a quello femminile non ne risente. Dopo l'impresa di Champions col 3-0 rifilato all' Atletico Madrid , le colleghe in rosa, anche loro leader nel proprio campionato, sbancano lo stadio ...

La Juventus Women per la prima volta all'Allianz Stadium contro la Fiorentina : La partita, l'ottava di ritorno, è prevista per domenica 24 marzo alle ore 15, in diretta anche su Sky Sport Serie A , con ingresso gratuito. Ufficializzati pure gli orari e le date delle semifinali ...

Scenario speciale per il big match femminile - a fine marzo Juventus Women-Fiorentina si giocherà all'Allianz Stadium : Per il big match del campionato femminile, quale Scenario migliore dell'Allianz Stadium? Il prossimo 24 marzo, la Juventus Women sfiderà la Fiorentina, sua più diretta inseguitrice, sul terreno di ...

L’Allianz Stadium apre al calcio femminile : ospiterà Juventus-Fiorentina Women : L’Allianz Stadium apre al calcio femminile. L’impianto della società bianconera ospiterà infatti per la prima volta una gara del massimo campionato italiano donne, come reso noto dal club sul proprio sito ufficiale. “Quella fra Juventus Women e Fiorentina Women’s sarà una partita da ricordare. Intanto, perché sarà la sfida che vedrà contrapposte due grandi della Serie […] L'articolo L’Allianz Stadium apre al ...

Youth League amara per la Juventus Primavera - Women in semifinale di Coppa Italia contro il Milan : Europa stregata per la Juventus Primavera. Per la seconda volta nella sua storia, la formazione bianconera si ferma ai playoff della Youth League, la massima competizione continentale giovanile, e non ...

Alla Juventus Women lo scontro diretto con il Milan : le bianconere si riprendono subito la vetta : La Juventus Women si vendica del Milan e si riprende la vetta della Serie A. Nel posticipo della diciassettesima giornata, le bianconere si sono prese la rivincita dopo il ko dell'andata a novembre, 0-...