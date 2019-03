La Juventus vince | Ambra Angiolini celebra Allegri con una dedica | “coraggio e cuore”

Passaggio turno Juventus se : combinazioni vincenti e pronostico quarti : Passaggio turno Juventus se: combinazioni vincenti e pronostico quarti La Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata a compiere l’impresa, questa sera, nel match di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. Analizziamo le combinazioni vincenti che possono portare i bianconeri al Passaggio del turno e tutti i pronostici nonché le quote. Passaggio turno Juventus: all-in su Cristiano Ronaldo Il pronostico dei ...

Lippi : «La Juventus è immortale - vincere è il bel gioco di Allegri» : Intervista a Repubblica Intervista di Repubblica a Marcello Lippi in vista della partita di domani sera tra Juventus e Atletico Madrid. Lui che allenava i bianconeri quando, nel 2003, rimontarono il Real Madrid in semifinale e poi persero la finale a Manchester contro il Milan di Ancelotti. «La Juventus non è mai morta – dice -, dunque chi la dà per spacciata non la conosce. La Juve in un certo senso è immortale, soprattutto quando la ...

Juventus : Zidane piacerebbe ad Agnelli - ma non convincerebbe Nedved e Paratici : In estate la Juventus potrebbe cambiare allenatore. Negli ultimi giorni si parla continuamente del futuro di Massimiliano Allegri. Le voci che si rincorrono sono molte e il candidato principale che potrebbe prendere eventualmente il posto del tecnico livornese sarebbe Zinedine Zidane. Il profilo del francese sarebbe apprezzato soprattutto dal presidente Andrea Agnelli. Zidane però non convincerebbe Fabio Paratici e Pavel Nedved. Entrambi ...

Juventus - seduta intensa. Carica Chiellini : 'Vincere aiuta a vincere' : TORINO - 'Vincere aiuta a vincere'. Giorgio Chiellini con un post su Instagram suona la Carica a meno di una settimana dalla decisiva gara di ritorno degli ottavi di Champions League fra la Juventus e ...

Juventus - Cancelo non convince Allegri : il portoghese in Champions potrebbe non giocare : La Juventus, in questi giorni è divisa tra campionato e Champions League ma inevitabilmente tutte le attenzioni dell'ambiente bianconero sono rivolte alla sfida del 12 marzo. Massimiliano Allegri sta già pensando alla formazione da impiegare contro gli spagnoli. Uno dei grandi dubbi per la sfida di Champions League è Joao Cancelo. Il numero 20 bianconero, infatti, non è escludere che martedì possa essere tenuto in panchina. Contro l'Atletico ...

Juventus - cinismo arma vincente. Cancelo delude : Mire in mezzo ha fatto fatica e si è fatto espellere, ma quando ha ritrovato il suo posto nel mondo - tre passi fuori dall'area, con una barriera davanti agli occhi - ha segnato il classico gol della ...

Troppi regali del Napoli che sbaglia anche un rigore : la Juventus vince 2-1 : Si sono giocate tre Napoli-Juventus in una partita sola. La prima, fino al 24esimo. La seconda, dal 25esimo alla fine del primo tempo. La terza, nella ripresa. Un match segnato dal suicidio di Malcuit nel primo tempo. Il francese cambia il match con un retropassaggio che si rivela un assist per Cristiano Ronaldo. Per il portoghese è un gioco da ragazzi cambiare direzione e superare Meret che ha la gamba protesa verso di lui. Sgambetto o no, ...

Serie C - alla Juventus U23 non basta Kastanos : il Piacenza vince 2-1 : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Piacenza - La Juventus U23 non riesce a dare continuità alla vittoria casalinga ...

Juventus : a rischio 42 milioni di euro se non si vince la Champions : La sconfitta con l'Atletico di Madrid dello scorso 20 febbraio non ha fatto male solo dal punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto economico. Infatti, da quell'incontro fatidico, la Juventus Spa, società quotata alla Borsa Valori di Milano, ha perso circa il 4% del proprio valore. In termini assoluti di capitalizzazione si tratta di qualcosa come quasi 150 milioni di euro. Se si considera, poi, che l'investimento effettuato per acquistare ...

Juventus - Chiellini si prepara all’ennesimo scudetto : “vincere a Napoli sarebbe un ko definitivo” : Giorgio Chiellini e la sua Juventus si apprestano a giocare un incontro decisivo per il campionato in casa del Napoli di Ancelotti Giorgio Chiellini è pronto all’ennesimo scudetto della sua carriera. Il calciatore della Juventus, parlando a Skysport, ha ammesso come una vittoria in quel di Napoli sarebbe un tassello fondamentale per il trionfo in Serie A: “Vincere in casa loro sarebbe quasi un ko definitivo, la squadra ...

Juventus - parla Chiellini : "Straordinari - vincere a Napoli per il k.o. definitivo" : Va oltre, il capitano Giorgio Chiellini, che a Sky Sport dice: "vincere al San Paolo sarebbe quasi un k.o. definitivo. Il Napoli si merita questa posizione, siamo noi che stiamo facendo qualcosa di ...

Cassano punzecchia la Juventus a Tiki Taka : “sono 25 anni che non vince…” : E’ in corso una nuova puntata di Tiki Taka, una trasmissione sempre scoppiettante. Nella prime parte si è parlato del posticipo tra Fiorentina ed Inter, tanti argomenti interessanti, dagli episodi arbitrali fino alle bordate di Wanda Nara prima in difesa di Icardi poi bordate nei confronti di Perisic. Poi si parla della Juventus e della brutta prestazione dell’andata contro l’Atletico Madrid, intervento anche di Antonio ...

De Laurentiis punge la Juventus : “che senso ha vincere con 200 milioni di debiti?” : “Se avessi un debito di 200 milioni con le banche per prendere un calciatore che senso avrebbe vincere?”, sono le dichiarazioni piccanti a Sky Sport da parte del presidente del Napoli De Laurentiis ed in relazione alla Juventus e nel dettaglio per l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte dei bianconeri. Poi un commento sui tifosi che sembrano allontanarsi dal San Paolo: “c’è molto da fare, ma non capisco lo ...

Carletto Ancelotti fa arrabbiare la Juventus : “auguro all’Atletico di vincere la Champions” : Carletto Ancelotti ha parlato del gesto di Cristiano Ronaldo, il quale ha rinfacciato ai tifosi dell’Atletico Madrid le sue 5 Champions League Carletto Ancelotti ha staccato ieri sera il pass per gli ottavi di finale di Europa League. In conferenza stampa il tecnico è stato anche interpellato sul ben noto gesto del suo ex calciatore Cristiano Ronaldo, il quale ha mimato il 5 nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid, come a ...