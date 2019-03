La Juve elimina l' Atletico | capolavoro di Allegri e Ronaldo

Impresa Juventus - tre perle di Ronaldo eliminano l'Atletico Madrid : Una partita dominata dal primo minuto e vinta con tre perle del suo campione, Cristiano Ronaldo. La Juventus batte per tre a zero l'Atletico Madrid e si qualifica per i quarti di Champions league facendo l'Impresa. Il risultato dell'andata, una squadra tra le più forti, quella spagnola, nella fase difensiva mettevano la squadra di Allegri in una situazione difficile. Ma i primi minuti sono bastati per capire che la partita era stata ...

Alla Juventus l'eliminazione in Champions costerebbe più di 10 milioni di euro : Mancano poco più di 24 ore Alla calcio d'inizio che per la Juventus potrebbe valere un'intera stagione. E se la squadra di Allegri ci arriva con la tranquillità di avere lo scudetto già in tasca, sono molte le implicazioni che potrebbero determinare forti ripercussioni all'interno del club. Questioni relative al tifo, sempre più diviso; al futuro dell'allenatore toscano, su cui si allunga l'ombra di Zidane; al futuro di Cristiano ...

Juventus-Atletico – Juventus-Atletico Madrid è una gara importante non soltanto per il risultato sportivo ma anche per l'aspetto economico. Già perché in casa bianconera tutti credono alla remuntada ma il rischio di eliminazione dopo il 2-0 in Spagna non può essere ignorato. Ed allora conti alla mano, quanto perderebbe la Juventus in caso di uscita

Champions : l’eliminazione dalla coppa costerebbe alla Juve oltre 10 milioni : A poche ore dall’inizio della sfida di ritorno della Champions tra Juventus e Atletico, a pesare sull’ambiente bianconero, non è solo l’eventuale eliminazione ma anche i costi che un’uscita anticipata dalla principale coppa europea comporterebbe e che potrebbe condizionare anche gli investimenti estivi. Secondo quanto riporta il sito “Calcio e Finanza” i bianconeri avrebbero già fatto propria una cifra ...

Accadde oggi - 12 marzo 2003 : gran gol di Tudor al 92' - la Juve elimina il Deportivo : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica 'Accadde oggi', il 12 marzo è una giornata da cerchiare in rosso per i tifosi della Juventus. Era il 2003 ed è andata in scena una delle partita più avvincenti valide per la Champions League, i bianconeri affrontano il Deportivo per una partita valida per la fase a gironi. Partita ricca di emozioni e che sembra indirizzata verso il 2-2, vantaggio di Ferrara di testa poi il

Juventus - dalla Spagna Inda : 'Il Real tifa Atletico vogliono l'eliminazione di Ronaldo' : Oggi pomeriggio, la Juventus sarà in campo alla Continassa per preparare la gara contro l'Atletico Madrid. I bianconeri credono nella rimonta e nella possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions League. A caricare l'ambiente juventino ci ha pensato Cristiano Ronaldo che ai microfoni di Juventus TV ha chiesto il supporto del pubblico bianconero e ha detto di credere nella rimonta. In Spagna, invece, tifano per l'Atletico Madrid e la ...

Varriale : "Fallimento Juve in caso di eliminazione? Ecco cosa penso" : Enrico Varriale, intervenuto ai microfoni della "Domenica Sportiva", ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla Juventus, sull'attuale stagione dei bianconeri e sul potenziale passaggio del turno in vista della super sfida di domani. Il noto giornalista ha confermato tutta la sua ammirazione per i bianconeri, riconoscendo alla Juventus la capacità di

Juventus - Ronaldo sfida l’Atletico : “all’andata non ci aspettavamo di perdere - faremo di tutto per eliminarli” : Interrogato a Juventus TV, il campione portoghese si è soffermato sul match con l’Atletico Madrid in programma martedì allo Stadium La notte più importante della stagione della Juventus si avvicina, gli uomini di Allegri attendono martedì allo Stadium l’Atletico Madrid per provare a staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. ALFREDO FALCONE Il 2-0 dell’andata obbliga i bianconeri ad esporsi, ma con un ...

Juve - svelato il vero motivo dell'eliminazione social di Allegri : Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport , Max Allegri ha sospeso i suoi profili sui social network perché stanco di attacchi e offese da molti tifosi della Juve. Una sua scelta personale, fa sapere l'entourage dell'allenatore.

Juve - la situazione economica : cosa succederebbe in caso di eliminazione dalla Champions : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', L'Atletico mette sicuramente più ansia del debito in casa Juventus, dove l'...

Mercato Juventus - il piano in caso di eliminazione Champions : 3 acquisti : Mercato Juventus -Un'eliminazione prematura dalla Champions League la quale potrebbe complicare i piani dei bianconeri in vista del prossimo Mercato estivo. Di fatto, qualora i bianconeri dovessero esser eliminati dall'Atletico Madrid agli ottavi di finale, potrebbero decidere di rivoluzionare la squadra in vista della prossima stagione. Come trapelato dai social network, i tifosi chiedono il

Youth League - Roma e Juventus eliminate : passano Midtjylland e Dinamo Kiev : Si conclude al turno di playoff che precede gli ottavi di finale, l'avventura in Youth League di Roma e Juventus, rispettivamente sconfitte dal Midtjylland e dalla Dinamo Kiev. Roma beffata ai rigori ...

Mourinho - che bordata : "Juventus eliminata? Non sarebbe una sorpresa…" : Mourinho – In vista del match di Champions League tra Atletico e Juve ha parlato Josè Mourinho. Il nemico storico dei bianconeri ha espresso il suo parere sui bianconeri, lo scontro con l'Atletico e sulla Serie A in generale, ai microfoni di TeleRadioStereo. Leggi anche: Atletico Madrid Juventus formazioni ufficiali: le scelte di Allegri Mourinho intervistato