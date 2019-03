Juventus | la vittoria di Allegri | il coraggio e le mosse che valgono i quarti

Juventus - stroncato dall'infarto dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid : il dramma del tifoso juventino : Un tifoso della Juventus, Vittorio Salvati di 40 anni, è morto poco dopo aver lasciato lo Stadium, alla fine della vittoria dei bianconeri per 3-0 contro l'Atletico Madrid in Champions. Salvati aveva visto la partita allo stadio in compagnia di suo figlio di 11 anni. Quando poi è tornato in hotel fe

A tutto Spalletti - dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro l’Eintracht : “la mia Inter arriva con le carte in regola” : Le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Lamentarmi mi fa qualificare? Un allenatore cerca sempre di ispirare e mai di lamentarsi. Giocheremo in 11 e abbiamo tutti quelli che serve per vincere la partita. Dovremo restare concentrati mostrando il massimo delle nostre capacità lottando e sapendo capire il momento“. Nessun alibi, l’Inter di Luciano ...

Lega Serie A - Miccichè esalta la Juventus : “vittoria importante per il nostro calcio” : Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, ha esaltato la vittoria della Juventus ritenendola fondamentale per il calcio italiano “Una serata magica per il calcio italiano, voglio complimentarmi con la Juventus“. Così Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, commentato il passaggio ai quarti di Champions dei bianconeri dopo il 3-0 all’Atletico Madrid firmato da Cristiano Ronaldo con una tripletta. ...

Juventus - dopo la vittoria sull’Atletico arrivano i complimenti di Buffon : “godetevi l’impresa! Grande mister Allegri” [FOTO] : Anche Gigi Buffon ha assistito all’impresa della Juventus contro l’Atletico Madrid: il portiere del PSG ha rivolto un dolce messaggio agli ex compagni Ieri notte la Juventus ha firmato una straordinaria impresa. I bianconeri hanno superato con il punteggio di 3-0 l’Atletico Madrid, ribaltato il risultato dell’andata che li aveva visti sconfitti 2-0 al Wanda Metropolitano. Una Grande rimonta quella di Cristiano ...

Juventus trionfa - messaggio d'amore di Ambra Angiolini ad Allegri dopo la vittoria : Wow, che rimonta. La Juventus trionfa in Champions League, l'Atletico Madrid è stato travolto da poco allo Stadium e Ambra Angiolini gioisce per il suo Allegri. AmMax che roba, verrebbe da...

Juventus-Atletico Madrid - Simeone : “Loro più bravi di noi. Vittoria meritata” : JUVENTUS ATLETICO Madrid 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato al termine del match, Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato della sconfitta contro la Juventus che ha segnato l’eliminazione del proprio club dalla Champions League: “Sono stati più bravi, dobbiamo fargli i complimenti. Sicuro non abbiamo visto la migliore versione dell’Atletico, loro sono stati […] L'articolo Juventus-Atletico ...

Champions League – Juventus - il pensiero di Cancelo è commovente : “dedico la vittoria a Joao Mario - gli è morto il papà” : Joao Cancelo dedica la vittoria della Juventus al connazionale Joao Mario: il dolce pensiero del terzino verso il giocatore dell’Inter che nelle ultime ore ha perso il papà La Juventus ha firmato una vera e propria impresa. I bianconeri sono riusciti a ribaltare il 2-0 subito all’andata al Wanda Metropolitano, segnando 3 gol all’Atletico Madrid nella gara di ritorno. Tutte a firma di Cristiano Ronaldo. Sul secondo gol ...

Juventus-Atletico Madrid - dopo la vittoria la toccante dedica di Cancelo : Juventus-Atletico Madrid – E’ un Cancelo emozionatissimo quello che si è presentato davanti ai giornalisti dopo la vittoria sugli spagnoli. Il laterale portoghese, durante l’intervista di Sky, ha voluto dedicare la storica rimonta al suo connazionale ed amico Joao Mario. Le parole di Joao Cancelo a Sky Sport “La partita di oggi è stata importante […] More

L’Atletico Madrid risponde alla Juventus : vittoria nella Liga - adesso testa alla Champions : L’Atletico Madrid ha vinto contro il Leganes anche se la squadra di Simeone non ha particolarmente impressionato L’Atletico Madrid batte con il minimo sforzo il Leganes nel match della Liga che anticipa la sfida di Champions League contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale in programma martedì. I ‘colchoneros’ si si sono imposti per 1-0 grazie al gol in avvio di ripresa di Saul, che ha ribadito in rete ...

Il Napoli domina contro la Juventus - solo l’inesistente espulsione di Meret regala la vittoria ad Allegri : lezione di calcio di Ancelotti [FOTO] : 1/43 Cafaro/LaPresse ...

Scudetto Juventus - in caso di vittoria sul Napoli : ecco quando può arrivare : Scudetto Juventus – Come già avevamo riportato qualche settimana fa, lo Scudetto bianconero potrebbe arrivare con largo anticipo. I 13 punti di distanza tra Juve e Napoli sancirebbero la fine della corsa Scudetto già i primi di maggio. In caso di vittoria della Juventus stasera, i punti diventerebbero 16 e il titolo di campioni d’Italia […] More

Juventus - Allegri : 'Ancora scorie dopo Madrid - ma vittoria importante' : dopo la vittoria di misura con il Bologna, Allegri sorride per l'ennesimo passo decisivo verso lo scudetto. 'È normale che ci fosse più di qualche scoria dopo la partita con l'Atletico, ma abbiamo ...

La Liga Atletico Madrid : come affronterà il Villarreal dopo la vittoria con la Juventus? : dopo la vittoria in Champions con i bianconeri, i Colchoneros se la vedranno al Wanda Metropolitano con il Villarreal. Simeone ha pochi dubbi sulla formazione. In un clima disteso dopo l’ottima prestazione mostrata in Champions League contro la Juventus, l’Atletico Madrid si appresta a sfidare domani pomeriggio alle 16.15 e ancora una volta al ”Wanda Metropolitano” il Villarreal, reduce dal 3-0 contro il Siviglia nello ...

Diego Godin - gol e prestazione solida nella vittoria dell'Atletico contro la Juventus : Diego Godin, difensore uruguaiano classe 1986, nella vittoria di ieri sera dell'Atletico Madrid sulla Juventus ha stupito tutti con una prova di solidità e carattere, a cui ha aggiunto un gol che rende il passivo piuttosto pesante in vista del ritorno. Finisce 2 a 0 al Wanda Metropolitano e il tutto arriva a poche ore dall'annuncio di Sky, secondo cui è ormai fatta per il suo trasferimento all'Inter per la prossima stagione. Uno dei sovrani ...