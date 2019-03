Juventus | i complimenti di Miccichè | «Serata magica per il calcio italiano»

Juventus - dopo la vittoria sull’Atletico arrivano i complimenti di Buffon : “godetevi l’impresa! Grande mister Allegri” [FOTO] : Anche Gigi Buffon ha assistito all’impresa della Juventus contro l’Atletico Madrid: il portiere del PSG ha rivolto un dolce messaggio agli ex compagni Ieri notte la Juventus ha firmato una straordinaria impresa. I bianconeri hanno superato con il punteggio di 3-0 l’Atletico Madrid, ribaltato il risultato dell’andata che li aveva visti sconfitti 2-0 al Wanda Metropolitano. Una Grande rimonta quella di Cristiano ...

Applausi al Napoli per il tweet di complimenti alla Juventus : È l’abc dello sport No, il dibattito no. Il Calcio Napoli, ieri sera, al fischio finale di Juventus-Atletico Madrid, ha fatto i complimenti su Twitter alla squadra di Allegri. complimenti alla @Juventusfc ! Una grande prestazione. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscNapoli) 12 marzo 2019 Un bel po’ di tifosi non l’hanno presa bene. Problemi loro. Rispettabile la tesi di chi non l’avrebbe fatta. Rispettabile ...

Juventus-Atletico Madrid - i complimenti arrivano anche dal… Napoli : “una grande prestazione” [FOTO] : Subito dopo il passaggio del turno della Juventus, il Napoli ha postato sui social i propri complimenti alla società bianconera La sportività oltre la rivalità calcistica, un gesto semplice che fa letteralmente onore al Napoli. Il club azzurro infatti ha sfruttato i propri canali social per fare i complimenti alla Juventus, riuscita a ribaltare il 2-0 dell’andata e ad eliminare l’Atletico Madrid dalla Champions League. Una ...

Atletico Madrid-Juventus - Allegri fa i complimenti a Simeone e svela : “Dybala in campo” : Atletico Madrid-Juventus, Dybala titolare nell’11 che domani affronterà la squadra di Simeone al Wanda Metropolitano “Noi bisogna fare una partita giusta, sapendo che affrontiamo una squadra che fa della compattezza e di un blocco granitico nella fase difensiva i suoi punti di forza e sfrutta al massimo le palle inattive. Ci sono difficoltà come in ogni ottavo di finale, tra due squadre che negli ultimi anni hanno fatto ...